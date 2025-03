Receta de costillas de cerdo a mi manera

Ana Jiménez Díaz (Cocina Asocia Pura Cepa) Lunes, 31 de julio 2023, 17:42 Comenta Compartir

Este guiso de costillas de cerdo no tiene ninguna complicación. Se prepara fácilmente y además de exquisita es una receta bastante económica. Admite muchas guarniciones. Yo he elegido patatas y las he hecho a tacos, pero las opciones son numerosas. Anímate a hacer esta receta y verás cómo no será la última vez.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total -

Comensales -

Calorías - Categorías - Ingredientes Costillas de cerdo troceadas

1 cabeza de ajos

1 vaso de vino blanco

aceite de oliva

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 clavo

1 hoja de laurel

sal

1 cucharada de pasta de pimiento choricero

1 cucharada de tomillo

agua Preparación Se pone en un perol u olla un chorreón de aceite de oliva y cuando está caliente se añaden las costillas. Se les va dando vueltas para que se doren. Se añade los ajos enteros con un corte, la pimienta, el clavo, la hoja de laurel, la sal, el tomillo y la pasta de pimiento choricero. Le doy vueltas a todo para que se mezcle bien.

Añadimos entonces el vaso de vino blanco y uno de agua y dejamos cocer. Vamos probando y añadiendo más agua si es necesario hasta que esté tierna. Acompañamos con la guarnición que más nos guste. Las patatas le van muy bien.

Temas

Recetas de carnes