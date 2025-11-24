Receta de carrilleras de cerdo al vino blanco

La receta de HOYReceta de carrilleras de cerdo al vino blanco
Receta tradicional paso a paso, perfecta para una comida especial
Mercadona
Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:50
La carrillada de cerdo al vino blanco es uno de esos guisos tradicionales que conquistan por su ternura y sabor. Cocinada a fuego lento, la carne queda melosa y se deshace al pincharla, mientras que el vino blanco aporta una salsa suave, aromática y llena de matices.
Es una receta perfecta para reuniones familiares, comidas de domingo o incluso días festivos, ya que combina sencillez, sabor y una presentación de lujo. Un plato reconfortante que nunca falla y que todos querrán repetir. Lleva los sabores de siempre a tu mesa, ¡nunca fallan! ¡Sigue nuestras indicaciones y te quedará de lujo!
-
Tiempo de preparación
30 minutos
-
Tiempo de cocción
1 hora y 15 minutos
-
Tiempo total
1 hora y 45 minutos
-
Comensales
6
Categorías
Carnes
Ingredientes
-
12 carrilladas de cerdo
-
1 puerro
-
4 dientes de ajo
-
1 zanahoria
-
200 g de cebolla
-
3 tomates
-
2 ramas de romero fresco
-
1 hoja de laurel
-
150 ml de vino blanco
-
1/2 L de agua
-
Sal y pimienta
-
Aceite de oliva
Preparación
-
Salpimienta las carrilladas de cerdo con sal y pimienta recién molida.
-
Dóralas en una olla con un generoso chorro de aceite de oliva. Cuando estén doradas, retíralas y resérvalas.
-
Lava y corta el puerro, los dientes de ajo, la zanahoria, los tomates y la cebolla en trozos medianos. Así, luego podrás triturar la salsa más fácilmente.
-
Sofríe las verduras: en la misma olla donde doraste la carne, añade la cebolla y los ajos. Sofríelos hasta que empiecen a dorarse. Luego, agrega la zanahoria y el puerro.
-
Cocina durante unos minutos y, a continuación, añade los tomates troceados junto con las ramas de romero y la hoja de laurel. Rehoga todo durante unos minutos para que los sabores se mezclen.
-
Devuelve las carrilladas a la olla con las verduras, añade el vino blanco y deja que evapore.
-
Incorpora el agua y tapa la olla. Para una cocción lenta, cocina a fuego lento durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Si prefieres usar una olla exprés, cocina 20 minutos. Las carrilladas deben quedar muy tiernas.
-
Cuando estén cocidas, retira las carrilladas y tritura todas las verduras junto con el líquido de cocción hasta que quede una salsa suave.
-
Devuelve las carrilladas a la salsa caliente.
-
Sirve estas deliciosas carrilladas acompañadas de un cremoso puré de patatas. ¡Buen provecho!