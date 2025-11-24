Receta de carrilleras de cerdo al vino blanco

Mercadona Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

La carrillada de cerdo al vino blanco es uno de esos guisos tradicionales que conquistan por su ternura y sabor. Cocinada a fuego lento, la carne queda melosa y se deshace al pincharla, mientras que el vino blanco aporta una salsa suave, aromática y llena de matices.

Es una receta perfecta para reuniones familiares, comidas de domingo o incluso días festivos, ya que combina sencillez, sabor y una presentación de lujo. Un plato reconfortante que nunca falla y que todos querrán repetir. Lleva los sabores de siempre a tu mesa, ¡nunca fallan! ¡Sigue nuestras indicaciones y te quedará de lujo!

Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 1 hora y 15 minutos

Tiempo total 1 hora y 45 minutos

Comensales 6 Categorías Carnes Ingredientes 12 carrilladas de cerdo

1 puerro

4 dientes de ajo

1 zanahoria

200 g de cebolla

3 tomates

2 ramas de romero fresco

1 hoja de laurel

150 ml de vino blanco

1/2 L de agua

Sal y pimienta

Aceite de oliva Preparación Salpimienta las carrilladas de cerdo con sal y pimienta recién molida.

Dóralas en una olla con un generoso chorro de aceite de oliva. Cuando estén doradas, retíralas y resérvalas.

Lava y corta el puerro, los dientes de ajo, la zanahoria, los tomates y la cebolla en trozos medianos. Así, luego podrás triturar la salsa más fácilmente.

Sofríe las verduras: en la misma olla donde doraste la carne, añade la cebolla y los ajos. Sofríelos hasta que empiecen a dorarse. Luego, agrega la zanahoria y el puerro.

Cocina durante unos minutos y, a continuación, añade los tomates troceados junto con las ramas de romero y la hoja de laurel. Rehoga todo durante unos minutos para que los sabores se mezclen.

Devuelve las carrilladas a la olla con las verduras, añade el vino blanco y deja que evapore.

Incorpora el agua y tapa la olla. Para una cocción lenta, cocina a fuego lento durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Si prefieres usar una olla exprés, cocina 20 minutos. Las carrilladas deben quedar muy tiernas.

Cuando estén cocidas, retira las carrilladas y tritura todas las verduras junto con el líquido de cocción hasta que quede una salsa suave.

Devuelve las carrilladas a la salsa caliente.

Sirve estas deliciosas carrilladas acompañadas de un cremoso puré de patatas. ¡Buen provecho!