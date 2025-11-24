HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Receta de carrilleras de cerdo al vino blanco

Receta tradicional paso a paso, perfecta para una comida especial

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:50

La carrillada de cerdo al vino blanco es uno de esos guisos tradicionales que conquistan por su ternura y sabor. Cocinada a fuego lento, la carne queda melosa y se deshace al pincharla, mientras que el vino blanco aporta una salsa suave, aromática y llena de matices.

Es una receta perfecta para reuniones familiares, comidas de domingo o incluso días festivos, ya que combina sencillez, sabor y una presentación de lujo. Un plato reconfortante que nunca falla y que todos querrán repetir. Lleva los sabores de siempre a tu mesa, ¡nunca fallan! ¡Sigue nuestras indicaciones y te quedará de lujo!

  • Tiempo de preparación

    30 minutos

  • Tiempo de cocción

    1 hora y 15 minutos

  • Tiempo total

    1 hora y 45 minutos

  • Comensales

    6

Ingredientes

  • 12 carrilladas de cerdo

  • 1 puerro

  • 4 dientes de ajo

  • 1 zanahoria

  • 200 g de cebolla

  • 3 tomates

  • 2 ramas de romero fresco

  • 1 hoja de laurel

  • 150 ml de vino blanco

  • 1/2 L de agua

  • Sal y pimienta

  • Aceite de oliva

Preparación

  • Salpimienta las carrilladas de cerdo con sal y pimienta recién molida.

  • Dóralas en una olla con un generoso chorro de aceite de oliva. Cuando estén doradas, retíralas y resérvalas.

  • Lava y corta el puerro, los dientes de ajo, la zanahoria, los tomates y la cebolla en trozos medianos. Así, luego podrás triturar la salsa más fácilmente.

  • Sofríe las verduras: en la misma olla donde doraste la carne, añade la cebolla y los ajos. Sofríelos hasta que empiecen a dorarse. Luego, agrega la zanahoria y el puerro.

  • Cocina durante unos minutos y, a continuación, añade los tomates troceados junto con las ramas de romero y la hoja de laurel. Rehoga todo durante unos minutos para que los sabores se mezclen.

  • Devuelve las carrilladas a la olla con las verduras, añade el vino blanco y deja que evapore.

  • Incorpora el agua y tapa la olla. Para una cocción lenta, cocina a fuego lento durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Si prefieres usar una olla exprés, cocina 20 minutos. Las carrilladas deben quedar muy tiernas.

  • Cuando estén cocidas, retira las carrilladas y tritura todas las verduras junto con el líquido de cocción hasta que quede una salsa suave.

  • Devuelve las carrilladas a la salsa caliente.

  • Sirve estas deliciosas carrilladas acompañadas de un cremoso puré de patatas. ¡Buen provecho!

