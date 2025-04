Receta de calamares en salsa de almendras

Lo primero que hay que hacer para esta receta es limpiar muy bien los calamares, tanto por dentro como por fuera. Si vas con prisas, puedes comprar las anillas de calamar ya preparadas. Para esta receta también te valen los chipirones. En primer lugar, lo que hacemos es tirar de la parte de las patas y cabeza para separarlo del cuerpo. Aquí saldrán también las tripas donde encontraremos la tinta. Del interior del cuerpo le quitamos la espina que tiene el calamar. Tiene aspecto de una pluma de plástico. La desechamos porque no nos sirve. Ahora, quitamos la piel al calamar. Nos resultará más fácil quitarla con un poco de agua. No importa que quede algún resto, es más que nada por estética. Las aletas las puedes quitar si prefieres. En este caso las he dejado.