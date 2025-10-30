Receta de bizcocho de yogur

Comenzamos precalentando el horno a 180°C. Separamos las yemas de las claras y añadimos las primeras a un bol. A continuación incorporamos el aceite, el yogur, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Batimos bien con ayuda de las varillas hasta que quede una masa homogénea.

Añadimos a la mezcla la levadura y poco a poco la harina tamizada hasta que quede bien integrada. En un bol aparte montamos las claras, junto con una pizca de sal, hasta que estén a punto de nieve. Cuando las claras estén listas las añadimos a la masa del bizcocho y removemos bien.

Colocamos la masa en un molde refractario previamente engrasado con mantequilla. Procura llenar solo ¾ partes para evitar que el bizcocho se salga del molde cuando empiece a subir.