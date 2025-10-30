HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bizcocho de yogur natural Danone

La receta de HOY

Receta de bizcocho de yogur

Cómo preparar un clásico de la cocina con yogur natural

Danone

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:07

Comenta

El bizcocho de yogur es una de las recetas más fáciles y esponjosas que existen, perfecta para quienes buscan un postre casero sin complicaciones. Con ingredientes básicos que siempre tenemos en casa, se consigue un resultado suave y con un sabor delicioso. Ideal para el desayuno, la merienda o acompañar el café, este bizcocho tradicional nunca falla y gusta a todos.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    45 minutos

  • Tiempo total

    60 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 1 yogur natural

  • 2 medidas de yogur de azúcar

  • 1 sobre de levadura

  • 1 pellizco de sal

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 3 huevos

  • 3 medidas de yogur de harina

  • 0,5 medidas de yogur de aceite de oliva

  • Ralladura de un limón

Preparación

  • Comenzamos precalentando el horno a 180°C. Separamos las yemas de las claras y añadimos las primeras a un bol. A continuación incorporamos el aceite, el yogur, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Batimos bien con ayuda de las varillas hasta que quede una masa homogénea.

  • Añadimos a la mezcla la levadura y poco a poco la harina tamizada hasta que quede bien integrada. En un bol aparte montamos las claras, junto con una pizca de sal, hasta que estén a punto de nieve. Cuando las claras estén listas las añadimos a la masa del bizcocho y removemos bien.

  • Colocamos la masa en un molde refractario previamente engrasado con mantequilla. Procura llenar solo ¾ partes para evitar que el bizcocho se salga del molde cuando empiece a subir.

  • Introducimos la masa en el horno y lo dejamos dentro durante unos 45 minutos aproximadamente. El tiempo dependerá de cada horno, por lo que te aconsejamos que vayas pinchando el bizcocho de vez en cuando con un palillo o tenedor para comprobar si la masa sigue cruda o ya se ha cocinado. Cuando esté listo sacamos el bizcocho del horno, lo dejamos enfriar, lo desmoldamos, ¡y listo para servir!

