Receta de bizcocho de yogur

La receta de HOYReceta de bizcocho de yogur
Cómo preparar un clásico de la cocina con yogur natural
Danone
Jueves, 30 de octubre 2025, 16:07
El bizcocho de yogur es una de las recetas más fáciles y esponjosas que existen, perfecta para quienes buscan un postre casero sin complicaciones. Con ingredientes básicos que siempre tenemos en casa, se consigue un resultado suave y con un sabor delicioso. Ideal para el desayuno, la merienda o acompañar el café, este bizcocho tradicional nunca falla y gusta a todos.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
45 minutos
-
Tiempo total
60 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Postres
Ingredientes
-
1 yogur natural
-
2 medidas de yogur de azúcar
-
1 sobre de levadura
-
1 pellizco de sal
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
3 huevos
-
3 medidas de yogur de harina
-
0,5 medidas de yogur de aceite de oliva
-
Ralladura de un limón
Preparación
-
Comenzamos precalentando el horno a 180°C. Separamos las yemas de las claras y añadimos las primeras a un bol. A continuación incorporamos el aceite, el yogur, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Batimos bien con ayuda de las varillas hasta que quede una masa homogénea.
-
Añadimos a la mezcla la levadura y poco a poco la harina tamizada hasta que quede bien integrada. En un bol aparte montamos las claras, junto con una pizca de sal, hasta que estén a punto de nieve. Cuando las claras estén listas las añadimos a la masa del bizcocho y removemos bien.
-
Colocamos la masa en un molde refractario previamente engrasado con mantequilla. Procura llenar solo ¾ partes para evitar que el bizcocho se salga del molde cuando empiece a subir.
-
Introducimos la masa en el horno y lo dejamos dentro durante unos 45 minutos aproximadamente. El tiempo dependerá de cada horno, por lo que te aconsejamos que vayas pinchando el bizcocho de vez en cuando con un palillo o tenedor para comprobar si la masa sigue cruda o ya se ha cocinado. Cuando esté listo sacamos el bizcocho del horno, lo dejamos enfriar, lo desmoldamos, ¡y listo para servir!