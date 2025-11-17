Receta del bizcocho de 14 kilates de Rosalia

Precalienta el horno a 165 °C. Forra la base de un molde desmontable con papel pergamino y reserva.

En un bol grande emulsiona el aceite de oliva con los huevos hasta que estén bien integrados.

Agrega la leche, la ralladura, el zumo de naranja y el Grand Marnier o Anís Del Mono. Mezcla bien.

Incorpora el azúcar y bate hasta que se integre.

Añade la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato mezclando solo hasta que quede homogéneo (La masa quedará un poco líquida y eso es normal)

Vierte la masa en el molde preparado y hornea aprox durante unos 70 y 75 minutos.

Cuando se dore por arriba sácalo, cubre con papel de plata y vuelve a ponerlo en el horno. Cuando esté hecho el pastel tendrá una forma arribadada y al pinchar el centro con un palillo, este debe salir con pocas migas húmedas o ninguna.

Deja el pastel en el molde durante 1 hora sobre una rejilla y espera a que se enfríe antes de desmoldarlo.