Receta del bizcocho de 14 kilates de Rosalia
La cantante publica cómo preparar su postre favorito
María Díaz
Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:58
Rosalía ha compartido en su cuenta de Substack la receta de su famoso bizcocho de 14 kilates. El postre se ha popularizado tras llevarlo a su última entrevista en 'La Revuelta' para compartirlo con el público. En la descripción del post, la artista recomienda utilizar el mejor aceite de oliva y las mejores naranjas que tengas a mano. Además, asegura que merece la pena el tiempo dedicado a la elaboración del bizcocho.
Tiempo de preparación
20 minutos
Tiempo de cocción
1 hora y 20 minutos
Tiempo total
1 hora y 40 minutos
Comensales
6
Categorías
Postres
Ingredientes
1 taza de aceite de oliva extra virgen
3 huevos grandes
1,25 tazas de leche entera si puedes que sea fresca
2 cucharadas de ralladura de naranja
0,25 tazas de jugo de naranja recién exprimido
0,25 tazas de Grand Marnier o Anís Del Mono
1,75 cups de azúcar granulado
2 cups de harina de trigo
1,5 cucharaditas de sal o al gusto
0,5 cucharadita de polvo de hornear
0,5 cucharadita de bicarbonato de sodio
Mucho azúcar glas para espolvorear
Preparación
Precalienta el horno a 165 °C. Forra la base de un molde desmontable con papel pergamino y reserva.
En un bol grande emulsiona el aceite de oliva con los huevos hasta que estén bien integrados.
Agrega la leche, la ralladura, el zumo de naranja y el Grand Marnier o Anís Del Mono. Mezcla bien.
Incorpora el azúcar y bate hasta que se integre.
Añade la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato mezclando solo hasta que quede homogéneo (La masa quedará un poco líquida y eso es normal)
Vierte la masa en el molde preparado y hornea aprox durante unos 70 y 75 minutos.
Cuando se dore por arriba sácalo, cubre con papel de plata y vuelve a ponerlo en el horno. Cuando esté hecho el pastel tendrá una forma arribadada y al pinchar el centro con un palillo, este debe salir con pocas migas húmedas o ninguna.
Deja el pastel en el molde durante 1 hora sobre una rejilla y espera a que se enfríe antes de desmoldarlo.
Espolvorea como si no hubiera mañana con azúcar glas y ya tienes tu bizcocho de 14 kilates.