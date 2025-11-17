HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
Bizcocho de 14 kilates

La receta de HOY

Receta del bizcocho de 14 kilates de Rosalia

La cantante publica cómo preparar su postre favorito

María Díaz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:58

Comenta

Rosalía ha compartido en su cuenta de Substack la receta de su famoso bizcocho de 14 kilates. El postre se ha popularizado tras llevarlo a su última entrevista en 'La Revuelta' para compartirlo con el público. En la descripción del post, la artista recomienda utilizar el mejor aceite de oliva y las mejores naranjas que tengas a mano. Además, asegura que merece la pena el tiempo dedicado a la elaboración del bizcocho.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    1 hora y 20 minutos

  • Tiempo total

    1 hora y 40 minutos

  • Comensales

    6

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 1 taza de aceite de oliva extra virgen

  • 3 huevos grandes

  • 1,25 tazas de leche entera si puedes que sea fresca

  • 2 cucharadas de ralladura de naranja

  • 0,25 tazas de jugo de naranja recién exprimido

  • 0,25 tazas de Grand Marnier o Anís Del Mono

  • 1,75 cups de azúcar granulado

  • 2 cups de harina de trigo

  • 1,5 cucharaditas de sal o al gusto

  • 0,5 cucharadita de polvo de hornear

  • 0,5 cucharadita de bicarbonato de sodio

  • Mucho azúcar glas para espolvorear

Preparación

  • Precalienta el horno a 165 °C. Forra la base de un molde desmontable con papel pergamino y reserva.

  • En un bol grande emulsiona el aceite de oliva con los huevos hasta que estén bien integrados.

  • Agrega la leche, la ralladura, el zumo de naranja y el Grand Marnier o Anís Del Mono. Mezcla bien.

  • Incorpora el azúcar y bate hasta que se integre.

  • Añade la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato mezclando solo hasta que quede homogéneo (La masa quedará un poco líquida y eso es normal)

  • Vierte la masa en el molde preparado y hornea aprox durante unos 70 y 75 minutos.

  • Cuando se dore por arriba sácalo, cubre con papel de plata y vuelve a ponerlo en el horno. Cuando esté hecho el pastel tendrá una forma arribadada y al pinchar el centro con un palillo, este debe salir con pocas migas húmedas o ninguna.

  • Deja el pastel en el molde durante 1 hora sobre una rejilla y espera a que se enfríe antes de desmoldarlo.

  • Espolvorea como si no hubiera mañana con azúcar glas y ya tienes tu bizcocho de 14 kilates.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  6. 6 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  7. 7 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  8. 8 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  9. 9 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  10. 10

    Políticos extremeños que decidieron irse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Receta del bizcocho de 14 kilates de Rosalia

Receta del bizcocho de 14 kilates de Rosalia