Receta de las migas viudas extremeñas de Beatriz Cocina

Los preparativos son muy sencillos. Atendiendo a la instrucciones de Beatriz Cocina, verteremos el agua dentro de la bolsa del pan, para que las migas se vayan impregnando bien. Masajeamos. En cuanto a los ajos, dejaremos algunos sin pelar y otros, pelados y troceados. Lo mismo con los pimientos: los frescos los cortaremos en trozos, mientras que el seco lo dejamos tal y como está. Lo ideal será un caldero o un perol para cocinar. Pondremos el fuego a una temperatura moderada y, cuando esté caliente el aceite, echamos los ajos, los pimientos y un poco de sal para ayudar a que se rindan. Cuando esté todo pochado, Beatriz Cocina indica que añadamos el pimentón y, acto seguido, un poco de agua «para apagarlo y que no se queme». Removeremos bien para que se impregne todo del sabor y color de nuestro oro rojo. Añadimos las migas rehogadas y el pimiento seco y removemos bien, «de abajo a arriba», nos aconseja la cocinera, hasta que todo tenga una tonalidad uniforme. Es cuestión de un poco de paciencia, pues no hay que dejar de remover. Las migas se irán secando y mermando su tamaño, por lo que bajaremos la temperatura para que no se quemen. Podemos, también, añadir sal, a pesar de que el pan ya trae. Beatriz lo hace. Y cuando estén todas con el mismo color, sueltas y secas, habremos acabado. ¡A disfrutar!