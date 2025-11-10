Raviolis de jamón con salsa de calabaza

La receta de HOYRaviolis de jamón con salsa de calabaza
Una receta casera fácil, elegante y llena de sabor
Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:31
Si buscas una receta especial para sorprender, estos ravioli de jamón ibérico con salsa de calabaza y nueces te van a encantar. Son una combinación perfecta de sabores: el jamón aporta ese toque salado y delicado, la calabaza da cremosidad y dulzor, y las nueces añaden textura y aroma.
Es un plato ideal para una cena especial o para darte un capricho gourmet en casa, sin necesidad de complicarte demasiado. El resultado es una pasta suave y sabrosa, con una salsa colorida y reconfortante que conquista desde el primer bocado.
Tiempo de preparación
15 minutos
Tiempo de cocción
5 minutos
Tiempo total
20 minutos
Comensales
4
Pasta
Ingredientes
500 g de raviolis de jamón ibérico
400 g mantequilla
500 g de calabaza
80 g de albahaca picada
1 diente de ajo
100 g de nueces
Sal y pimienta
Queso parmesano
Preparación
Picar el diente de ajo, las nueces y la albahaca.
En una sartén, añadir la mantequilla con el ajo picado y la calabaza cortada a tacos pequeños. Remover.
Paralelamente, hervir los raviolis en una olla durante el tiempo indicado en el envase con una pizca de sal.
Cuando la mantequilla se ha osurecido y la calabaza esté cocida, añadir a la sartén las nueces y la albahaca picada.
Añadir los raviolis a la sartén con un poco más de agua de cocción y un toque de sal y pimienta. Remover y añadir queso parmesano al gusto. ¡Buen provecho!