Ravioli de jamón ibérico con salsa de calabaza y nueces Gallo

Raviolis de jamón con salsa de calabaza

Una receta casera fácil, elegante y llena de sabor

Gallo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:31

Comenta

Si buscas una receta especial para sorprender, estos ravioli de jamón ibérico con salsa de calabaza y nueces te van a encantar. Son una combinación perfecta de sabores: el jamón aporta ese toque salado y delicado, la calabaza da cremosidad y dulzor, y las nueces añaden textura y aroma.

Es un plato ideal para una cena especial o para darte un capricho gourmet en casa, sin necesidad de complicarte demasiado. El resultado es una pasta suave y sabrosa, con una salsa colorida y reconfortante que conquista desde el primer bocado.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Pasta

Ingredientes

  • 500 g de raviolis de jamón ibérico

  • 400 g mantequilla

  • 500 g de calabaza

  • 80 g de albahaca picada

  • 1 diente de ajo

  • 100 g de nueces

  • Sal y pimienta

  • Queso parmesano

Preparación

  • Picar el diente de ajo, las nueces y la albahaca.

  • En una sartén, añadir la mantequilla con el ajo picado y la calabaza cortada a tacos pequeños. Remover.

  • Paralelamente, hervir los raviolis en una olla durante el tiempo indicado en el envase con una pizca de sal.

  • Cuando la mantequilla se ha osurecido y la calabaza esté cocida, añadir a la sartén las nueces y la albahaca picada.

  • Añadir los raviolis a la sartén con un poco más de agua de cocción y un toque de sal y pimienta. Remover y añadir queso parmesano al gusto. ¡Buen provecho!

