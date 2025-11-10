Raviolis de jamón con salsa de calabaza

Ravioli de jamón ibérico con salsa de calabaza y nueces

Gallo Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

Si buscas una receta especial para sorprender, estos ravioli de jamón ibérico con salsa de calabaza y nueces te van a encantar. Son una combinación perfecta de sabores: el jamón aporta ese toque salado y delicado, la calabaza da cremosidad y dulzor, y las nueces añaden textura y aroma.

Es un plato ideal para una cena especial o para darte un capricho gourmet en casa, sin necesidad de complicarte demasiado. El resultado es una pasta suave y sabrosa, con una salsa colorida y reconfortante que conquista desde el primer bocado.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 5 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 4 Categorías Pasta Ingredientes 500 g de raviolis de jamón ibérico

400 g mantequilla

500 g de calabaza

80 g de albahaca picada

1 diente de ajo

100 g de nueces

Sal y pimienta

Queso parmesano Preparación Picar el diente de ajo, las nueces y la albahaca.

En una sartén, añadir la mantequilla con el ajo picado y la calabaza cortada a tacos pequeños. Remover.

Paralelamente, hervir los raviolis en una olla durante el tiempo indicado en el envase con una pizca de sal.

Cuando la mantequilla se ha osurecido y la calabaza esté cocida, añadir a la sartén las nueces y la albahaca picada.

Añadir los raviolis a la sartén con un poco más de agua de cocción y un toque de sal y pimienta. Remover y añadir queso parmesano al gusto. ¡Buen provecho!