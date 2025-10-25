HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Quesadillas con queso y cebolla caramelizada H.F.
Quesadillas de cerdo con queso de cabra

Redescubre las quesadillas con una combinación gourmet que conquista a toda la familia

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:46

Contrario a lo que se pueda creer, ¡las quesadillas no siempre llevan queso! Esto se debe a que el nombre de este plato deriva de «quetzalli», que significa «tortilla doblada» en náhuatl, una lengua uto-azteca. Como no queremos defraudarte, estas quesadillas llevan queso de cabra, que combinamos con carne de cerdo, tomates cherry y cebolla caramelizada. Están buenísimas y conquistarás a toda la familia con esta receta tan sencilla pero llena de sabor.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    25 minutos

  • Comensales

    2

  • Calorías

    738

Carne

Mexicana

Ingredientes

  • 6 tortillas de trigo

  • 1 paquete de rulo de queso de cabra

  • 250 g de tomates cherry

  • 250 g de carne de cerdo picada

  • 1 cebolla

  • 50 g de rúcula

  • Una pizca de sal y pimienta

  • 4 cucharadas de aceite de oliva

  • Una cucharadita de azúcar

  • 1 diente de ajo

  • Una cucharada de vinagre

Preparación

  • Precalienta el horno a 220ºC. Pela la cebolla, divídela en dos y córtala en tiras finas. En una sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y sal y cocina 2-3 min. Luego, añade el azúcar y cocina a fuego medio-bajo 5-6 min más, removiendo, hasta que quede blanda. Retira y reserva.

  • En la sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Una vez caliente, agrega la carne de cerdo y cocina 3-4 min, desmenuzando con ayuda de una espátula, hasta que se dore. Salpimienta al gusto y reserva fuera de la sartén.

  • Corta los tomates cherry por la mitad. Pela y ralla el ajo. En la sartén, agrega un chorrito generoso de aceite y el ajo. Calienta a fuego medio y cocina 1-2 min. Luego, añade los tomates cherry, salpimienta y cocina 5-6 min, removiendo y aplastando ligeramente con la espátula para que suelte los jugos.

  • En la sartén, añade de nuevo la carne de cerdo y mezcla bien. Prueba y rectifica de sal y pimienta. Desmenuza el queso de cabra con las manos en trozos medianos. Coloca las tortillas de trigo en una bandeja de horno con papel de horno y cubre con la carne con tomates cherry y el queso de cabra sobre la mitad de cada tortilla.

  • Sobre la carne picada con tomates cherry, añade la cebolla caramelizada al gusto. Luego, cierra las quesadillas por la mitad y pinta la superficie con aceite con un pincel de cocina. Luego, hornea 6 min, hasta que se doren y el queso se derrita.

  • En una ensaladera, añade el vinagre de vino tinto, un chorrito de aceite, sal y pimienta. Mezcla bien, luego, añade la rúcula y mezcla de nuevo. Sirve las quesadillas de cerdo con cebolla caramelizada y queso de cabra en platos y acompaña con la ensalada.

