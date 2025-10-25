Quesadillas de cerdo con queso de cabra

Precalienta el horno a 220ºC. Pela la cebolla, divídela en dos y córtala en tiras finas. En una sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y sal y cocina 2-3 min. Luego, añade el azúcar y cocina a fuego medio-bajo 5-6 min más, removiendo, hasta que quede blanda. Retira y reserva.

En la sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Una vez caliente, agrega la carne de cerdo y cocina 3-4 min, desmenuzando con ayuda de una espátula, hasta que se dore. Salpimienta al gusto y reserva fuera de la sartén.

Corta los tomates cherry por la mitad. Pela y ralla el ajo. En la sartén, agrega un chorrito generoso de aceite y el ajo. Calienta a fuego medio y cocina 1-2 min. Luego, añade los tomates cherry, salpimienta y cocina 5-6 min, removiendo y aplastando ligeramente con la espátula para que suelte los jugos.

En la sartén, añade de nuevo la carne de cerdo y mezcla bien. Prueba y rectifica de sal y pimienta. Desmenuza el queso de cabra con las manos en trozos medianos. Coloca las tortillas de trigo en una bandeja de horno con papel de horno y cubre con la carne con tomates cherry y el queso de cabra sobre la mitad de cada tortilla.

Sobre la carne picada con tomates cherry, añade la cebolla caramelizada al gusto. Luego, cierra las quesadillas por la mitad y pinta la superficie con aceite con un pincel de cocina. Luego, hornea 6 min, hasta que se doren y el queso se derrita.