Quesadillas de cerdo con queso de cabra
Redescubre las quesadillas con una combinación gourmet que conquista a toda la familia
Hello Fresh
Sábado, 25 de octubre 2025, 15:46
Contrario a lo que se pueda creer, ¡las quesadillas no siempre llevan queso! Esto se debe a que el nombre de este plato deriva de «quetzalli», que significa «tortilla doblada» en náhuatl, una lengua uto-azteca. Como no queremos defraudarte, estas quesadillas llevan queso de cabra, que combinamos con carne de cerdo, tomates cherry y cebolla caramelizada. Están buenísimas y conquistarás a toda la familia con esta receta tan sencilla pero llena de sabor.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
25 minutos
-
Comensales
2
-
Calorías
738
Categorías
Carne
Mexicana
Ingredientes
-
6 tortillas de trigo
-
1 paquete de rulo de queso de cabra
-
250 g de tomates cherry
-
250 g de carne de cerdo picada
-
1 cebolla
-
50 g de rúcula
-
Una pizca de sal y pimienta
-
4 cucharadas de aceite de oliva
-
Una cucharadita de azúcar
-
1 diente de ajo
-
Una cucharada de vinagre
Preparación
-
Precalienta el horno a 220ºC. Pela la cebolla, divídela en dos y córtala en tiras finas. En una sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y sal y cocina 2-3 min. Luego, añade el azúcar y cocina a fuego medio-bajo 5-6 min más, removiendo, hasta que quede blanda. Retira y reserva.
-
En la sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Una vez caliente, agrega la carne de cerdo y cocina 3-4 min, desmenuzando con ayuda de una espátula, hasta que se dore. Salpimienta al gusto y reserva fuera de la sartén.
-
Corta los tomates cherry por la mitad. Pela y ralla el ajo. En la sartén, agrega un chorrito generoso de aceite y el ajo. Calienta a fuego medio y cocina 1-2 min. Luego, añade los tomates cherry, salpimienta y cocina 5-6 min, removiendo y aplastando ligeramente con la espátula para que suelte los jugos.
-
En la sartén, añade de nuevo la carne de cerdo y mezcla bien. Prueba y rectifica de sal y pimienta. Desmenuza el queso de cabra con las manos en trozos medianos. Coloca las tortillas de trigo en una bandeja de horno con papel de horno y cubre con la carne con tomates cherry y el queso de cabra sobre la mitad de cada tortilla.
-
Sobre la carne picada con tomates cherry, añade la cebolla caramelizada al gusto. Luego, cierra las quesadillas por la mitad y pinta la superficie con aceite con un pincel de cocina. Luego, hornea 6 min, hasta que se doren y el queso se derrita.
-
En una ensaladera, añade el vinagre de vino tinto, un chorrito de aceite, sal y pimienta. Mezcla bien, luego, añade la rúcula y mezcla de nuevo. Sirve las quesadillas de cerdo con cebolla caramelizada y queso de cabra en platos y acompaña con la ensalada.