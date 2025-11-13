HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Receta de pudin de boniato sin lactosa Adilac

Pudin de boniato

Receta cremosa y saludable sin lactosa

Adilac

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

El boniato está en su mejor momento y es el ingrediente perfecto para crear postres dulces y naturales. Este pudin de boniato sin lactosa es una receta sencilla, ideal para quienes buscan una alternativa ligera y con leche sin lactosa.

Su textura cremosa, el toque dulce natural del boniato y su facilidad de preparación lo convierten en un postre irresistible para toda la familia. Además, se conserva muy bien en la nevera, por lo que es perfecto para tener un capricho saludable listo en cualquier momento.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    90 minutos

  • Tiempo total

    105 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Postres

Sin lactosa

Ingredientes

  • 2 boniatos medianos

  • 120 g avena molida

  • 6 ml sacarina líquida (o edulcorante al gusto)

  • 400 ml leche entera sin lactosa

  • 8 cdas Dextrosa/azúcar

Preparación

  • Lavamos bien los boniatos. A continuación, asamos los boniatos (sin pelar, los ponemos tal cual en una bandeja de horno), para ello los dejamos en el horno a 180ºC durante unos 50 minutos. El tiempo va a depender de su tamaño.

  • Después pelamos el boniato, y lo machacamos con un tenedor. Añadimos la leche sin lactosa, la sacarina y avena molida. Removemos bien para obtener una mezcla lo más homogénea posible. Prueba de dulzor y ve añadiendo el endulzante ya que va a depender de la maduración y tipo de boniato.

  • Preparamos el caramelo líquido para ello en un cazo ponemos la dextrosa,/azúcar junto con dos cucharadas de agua, que dejaremos calentar hasta que coja ese color dorado-marrón. Después vertemos el caramelo sobre el molde y añadimos la mezcla de boniato, harina y leche. Damos unos golpecitos contra la encimera para que no quede aire.

  • Horneamos durante aproximadamente 40-45 minutos a 180ºC.

  • Dejamos unas horas que el pudín enfríe bien, mejor dejarlo durante toda la noche.

