Pollo relleno para navidad

La receta de HOYPollo relleno para navidad
Plato perfecto para cualquier comida o cena navideña, adaptable totalmente al gusto
Las recetas de MJ
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:19
Esta Navidad sorprende a tu familia y amigos con un pollo relleno espectacular, lleno de sabores tradicionales y toques gourmet. Con butifarra, ciruelas pasas, arándanos, piñones y manzana Golden, este plato combina dulzor y aroma con la intensidad de la panceta ibérica y el coñac.
El resultado es un pollo jugoso, con un relleno aromático y una salsa deliciosa, perfecto para servir junto a patatas asadas y cebolla caramelizada. Una receta ideal para cenas navideñas que buscan sabor, presentación y facilidad de preparación.
-
Tiempo de preparación
40 minutos
-
Tiempo de cocción
1 hora y 15 minutos
-
Tiempo total
1 hora y 55 minutos
-
Comensales
6
Categorías
Carnes
Ingredientes
-
1 pollo deshuesado
-
400 g de butifarra
-
8 ciruelas pasas sin hueso
-
40 g arándanos secos
-
30 g de piñones
-
1 manzana pequeña variedad Golden
-
1 cucharada de pan rallado
-
8 lonchas de panceta ibérica curada
-
Medio vasito de coñac
-
Romero fresco
-
Caldo de pollo
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Sal y pimienta
-
Para la salsa:
-
Jugos del asado
-
100 ml de coñac
-
100 ml de caldo de pollo
-
1 cucharada de miel
-
1 cucharadita de maicena
-
Para la guarnición:
-
3 patatas variedad Monalisa
-
1 cebolla
Preparación
-
Para el relleno necesitamos una butifarra, le quitamos la tripa y la ponemos en un bol. Añadimos 8 ciruelas pasas troceadas, 40 g de arándanos secos, 30 g de piñones, una manzana pequeña de la variedad Golden pelada y troceada, una cucharada de pan rallado, sal y pimienta al gusto y mezclamos.
-
Abrimos el pollo ya deshuesado. Salpimentamos al gusto. Cubrimos con tiras de panceta ibérica curada. Ponemos en el centro el relleno, cerramos y cosemos el pollo con hilo apto para alimentación. Una vez cosido, podemos bridarlo con hilo de cocina o embutirlo en una red de carnicería.
-
Echamos un poco de aceite de oliva virgen extra en una bandeja apta para el horno y colocamos el pollo. Salpimentamos al gusto, echamos un chorrito de aceite y masajeamos. Hacemos lo mismo por el otro lado. Colocamos 3 patatas troceadas, una cebolla cortada y salpimentamos también. Otro chorrito de aceite de oliva y vertemos un chorro de coñac. Ponemos una ramitas de romero fresco y al horno que tenemos precalentado a 190 ºC, calor arriba-abajo. Horneamos durante 1 hora y cuarto. A media cocción echamos un poco de caldo de pollo para evitar que se reseque.
-
Para cortarlo bien es mejor dejar que se enfríe. Echamos los jugos del asado en una sartén junto con 50 ml de coñac, 100 ml de caldo de pollo, una cucharada de miel y dejamos reducir a fuego medio hasta que espese a nuestro gusto. También podemos disolver una cucharadita de maicena en un poco de agua fría y echarla a la salsa, así espesará más rápidamente.
-
Cortamos el pollo, acompañamos con la guarnición y la salsa.