Pollo a la mandarina

Miércoles, 15 de enero 2025

Esta receta tan sencilla otorga un sabor al pollo del que es imposible cansarse. Además, la elaboración es rápida y con ingredientes naturales. Por otro lado, aunque yo he optado por cortar las pechugas de pollo también puden servirse enteras. En el caso de no tener mandarinas, o de no querer usarlas, la receta pude elaborarse con naranjas.

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 15 minutos

Comensales 2

Calorías 830 Categorías Carnes Cocina tradicional Ingredientes Una o dos mandarinas

Pechugas de pollo

Un diente de ajo

Jengibre

Salsa de soja

Aceite de oliva

Sal y pimienta Preparación Corta las pechugas de pollo y salpimienta al gusto.

Dora el pollo en una sartén grande o wok hasta que esté ligeramente dorado.

Retíralo de la sartén y resérvalo.

En la misma sartén añade el ajo picado y un poco de jengibre rallado. Sofríe a fuego medio aproximadamente un minuto.

Agrega el zumo de la mandarina y salsa de soja al gusto. Mezcla bien.

Vuelve a incorporar el pollo en la sartén y cocina durante unos 5 minutos a fuego medio-bajo.