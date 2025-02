Montse Morote (Cocinando con Montse) Martes, 18 de julio 2023, 16:54 Comenta Compartir

Hoy os traigo una pipirrana de Jaén, es una ensalada muy fresquita cuyos ingredientes básicos son el tomate, la cebolla, pimiento verde, pepino.... También lleva huevo duro, atún.. Varían los ingredientes según la zona de Jaén. Como ocurre con todos los platos, en cada casa tenemos nuestra receta.

Esta ensalada de pipirrana de Jaén lleva tomate, pimiento, huevo y atún. Lo que hace diferente esta ensalada es el aliño que lleva. Se hace con un diente de ajo, yema de huevo, sal, pimiento verde, y un buen chorro de aceite de oliva, todo bien machado hasta obtener una pasta que se añade a la ensalada. Es muy diferente al típico aliño. Yo cuando la probé me gustó mucho y cuando me explicaron cómo se hace me llamo mucho la atención, así que la preparé y me quedó bueno. Se come con cuchara y no puede faltar un buen trozo de pan.

1 kilo de tomates

1 pimiento verde

1-2 dientes de ajos

2 huevos duros

2-3 latas pequeñas de atún

Sal

Aceite de oliva virgen extra Preparación Ponemos unos huevos a cocer, cuando estén los dejamos enfriar. Por otro lado pelamos los tomates, los picamos en trozos pequeños, lo vamos poniendo en una fuente de servir, podemos añadir todo el jugo de los tomates. Lavamos y picamos el pimiento verde.

En un mortero ponemos el diente de ajo picado con un poco de sal y unos trocitos de pimiento verde, lo machacamos con el mazo hasta que nos vaya quedando como una pasta.

Pelamos los huevos y separamos las claras de las yemas. Añadimos las yemas al mortero y volvemos a majar todo y mezclarlo bien. Las claras las reservamos.

Una vez tenemos el majado mezclado, iremos añadiendo aceite de oliva y mezclando hasta conseguir una buena salsa. Añadiremos unos 80 ml. de aceite de oliva.

Echamos la mezcla en la fuente donde hemos puesto el tomate troceado, añadimos el resto de pimiento verde y las claras de huevo picadas, mezclamos todo bien. Por último añadimos el atún escurrido.

Metemos a la nevera 2-3 horas para que esté bien fresquita. Cuando vayamos a comer, servimos con unas aceitunas y un buen trozo de pan. A disfrutar!!!

