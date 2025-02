Perdiz en escabeche en olla exprés

José Luis Mora (@mi_metodo_apollo) Jueves, 30 de marzo 2023 | Actualizado 31/03/2023 20:46h. Comenta Compartir

El escabeche y la salazón de pescados y carnes eran los métodos más empleados antiguamente para conservar los alimentos. Aunque ahora podemos hacerlo sin necesidad de escabecharlos o salarlos, continúan siendo deliciosas formas de preparar muchos alimentos (carnes, pescados, verduras…).

Esta receta que os propongo hoy es uno de los escabeches más tradicionales. Una delicia gastronómica que además de comerla caliente, como cualquier plato de carne, y acompañándola de unas buenas patatas fritas en dados, se puede emplear en otras recetas, por ejemplo en ensalada, con una buena escarola y aceite de oliva. Un plato de lujo que aguanta tiempo en la nevera.

Hace unos meses un buen amigo me regaló unas cuantas y las tenía congeladas. Me he decidido a cocinarlas y han quedado geniales.

Comensales Cuatro

Categorías Cocina mediterránea Ingredientes 4 Perdices (también vale para codornices)

1 cebolla

2 o 3 zanahorias

1 puerro

1 cabeza de ajos

1 vaso de vino blanco

1 vaso de vinagre (el que más te guste)

1 vaso de aceite de oliva virgen extra

1 vaso de agua

Pimienta molida y en grano

Romero y tomillo (si lo tienes en rama mejor)

Hojas de laurel

Sal gruesa Preparación En una olla exprés echamos el vaso de aceite y ponemos a sofreír los dientes de ajo.

A continuación ponemos las perdices, previamente salpimentadas, y las marcamos bien por ambos lados.

Seguidamente introducimos todos los ingredientes. Los vasos de vino, vinagre y agua; la cebolla, zanahoria y puerro cortados en trozos, y las especias. Añadimos pizca de sal y cerramos la olla. 35-40 minutos después habremos triunfado.

