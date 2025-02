Pastel de jamón y queso con salsa aurora

Nestlé Cocina Jueves, 25 de enero 2024, 17:23 Comenta Compartir

Elegancia y sabor en cada bocado. Este vistoso pastel es la elección perfecta para fiestas de cumpleaños y celebraciones. Una combinación irresistible. Al horno es facilísimo de preparar. Los ingredientes y la elaboración son muy sencillos y os quitará poco tiempo.

El relleno de este pastel lo podéis cambiar por lo que más os apetezca. Que no os agrada el jamón, cambiadlo por atún. Si no sois muy amigos del queso, podéis picar unas verduritas (cebolla, tomate, lechuga, etc.).

En cuanto a la salsa aurora, se trata de un aliño ideal para acompañar pasta, verduras, pescados o huevos, proporcionándoles un toque espectacular y diferente. La salsa aurora se obtiene añadiendo tomate frito o salsa de tomate a la bechamel, manteniendo su textura y potenciando el sabor del plato que deseemos elaborar.

Tiempo de preparación 10'

Tiempo de cocción 5'

Tiempo total 15'

Comensales 6-8 personas

Calorías - Categorías - Ingredientes 300 g de tomate frito estilo casero Solís

12 rebanadas pan molde sin corteza

250 ml de salsa bechamel

100 g de jamón cocido cortado muy fino

100 g de queso para fundir en lonchas

196 ml (1 brik pequeño) de leche evaporada Ideal

50 g de queso rallado

2 huevos

mantequilla Preparación Batir los huevos, sazonarlos con sal y mezclarlos con la leche.

Mojar 6 rebanadas de pan en la preparación anterior y colocarlas en el fondo de una bandeja de horno untada con un poco de mantequilla.

Cubrirlas con una capa de jamón y una de lonchas de queso y colocar otra capa de pan bañado en la leche.

Calentar la salsa de tomate con la bechamel y verterla sobre el pastel.

Espolvorear la superfície con el queso rallado y gratinarlo hasta que esté dorado unos 10-15 minutos aproximadamente.

