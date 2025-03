Pastel de espinacas y queso sin masa

Con esta tarta salada no nos arrepentiremos por la ingesta de muchas calorías.

Hoy vamos con una tarta de espinacas y queso, sin base de hojaldre ni de ninguna masa. Las tartas saladas se pueden preparar de cualquier ingrediente. El inconveniente son las calorías, porque entre la base, el queso y la nata suelen ser muy contundentes y tienen muchas calorías. Por ello esta tarta la he preparado rebajando calorías. No lleva base y he puesto queso batido bajo en grasa. Solo lleva un poco de queso rallado en la mezcla y un poco arriba a la hora de gratinar.

Las tartas saladas son ideales para preparar en una cena, una comida con amigos; frías o calientes quedan estupendas. Esta que os propongo queda muy buena y muy cremosa. Os animo a probarla.

Ingredientes 1 paquete de espinacas frescas o congeladas

3 huevos

200 ml. de leche evaporada

queso batido bajo en grasa, 5-6 cucharadas soperas

60 gr. de queso rallado

aceite

sal

pimienta negra Preparación Empezaremos con las espinacas. Si son frescas las lavamos y las salteamos en una sartén o las ponemos a cocer. Yo he utilizado congeladas, las he puesto cocer con abundante agua y cuando ha empezado a hervir las he dejado 5 minutos.

Por otro lado, preparamos la mezcla de la tarta. Ponemos en un bol los huevos, el queso batido, queso rallado, la leche evaporada un poco de sal y pimienta. Lo trituramos todo con una batidora o un robot.

A esta mezcla le incorporamos las espinacas bien escurridas. Lo mezclamos muy bien.

Ponemos toda la mezcla en un molde. Cubrimos la base con queso rallado.

Introducimos el molde al horno, lo pondremos en la bandeja del medio a 180ºC calor arriba y abajo. Lo dejaremos unos 20-30 minutos.

Sacamos con cuidado, lo ponemos en una bandeja y servimos calentita.

