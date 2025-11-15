HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasta rosa con remolacha y ricotta Irene
La receta de HOY

Pasta rosa, receta fácil y saludable

Alégrate la vista y el paladar con esta receta de pasta con remolacha y ricotta

Recetas fáciles de Irene

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:41

Comenta

Esta pasta rosa es una de esas recetas que entran por los ojos y conquistan por su sabor. El color vibrante de la remolacha convierte un plato sencillo en algo especial, y combinado con la suavidad del queso ricotta, el toque crujiente de las nueces y la frescura de la albahaca, el resultado es espectacular.

Además de deliciosa, es una receta muy fácil de preparar y perfecta para cualquier ocasión: desde una comida rápida entre semana hasta un plato vistoso para sorprender. Ideal también para que los niños disfruten de la verdura de una forma divertida y natural.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    4

  • Calorías

    354

Categorías

Pastas

Infantiles

Ingredientes

  • 3 remolachas cocidas

  • 200 gr queso ricotta

  • Un puñado de nueces

  • Un puñado de hojas de albahaca fresca

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • Pasta (80 gr por persona)

  • Sal

Preparación

  • En primer lugar preparamos nuestra salsa rosa de remolacha. Es muy sencilla. Puedes usar una batidora o procesadora de alimentos. En mi caso he usado una picadora y en ella he añadido las remolachas cocidas y troceadas en cuartos.

  • Luego he agregado también el queso ricotta. Si no encuentras este queso puedes usar otro tipo feta, cottage o queso crema.

  • Después, incorporamos un puñado de nueces (o cualquier otro fruto seco que te guste) y un puñado de hojas de albahaca fresca.

  • Ahora aderezamos con sal al gusto, en mi caso he usado sal de albahaca que le va muy bien, y un par de cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra.

  • Trituramos bien todos los ingredientes hasta obtener una pasta espesa y con un intenso color rosado.

  • Si ves que la salsa queda demasiado espesa puedes añadir un poco de agua de la cocción de la pasta para hacerla más ligera. En mi caso no ha hecho falta.

  • A continuación, en una olla ponemos abundante agua y cuando comience a hervir añadimos sal y nuestra pasta preferida. La hervimos según las instrucciones del fabricante. En mi caso he usado macarrones pero puedes preparar tu propia pasta fresca casera y hacerlo todo mucho más artesanal.

  • Una vez esté la pasta al dente, la colamos, echamos en un plato y le agregamos la salsa rosa por encima.

  • Finalmente mezclamos y decoramos con unos frutos secos picados, un poco de queso rallado y unas hojas de albahaca y ¡a la mesa!

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  4. 4

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  5. 5 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  6. 6

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  7. 7 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma
  8. 8 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas
  9. 9 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  10. 10

    El SES deberá indemnizar a las hijas de un paciente que falleció por un cáncer diagnosticado tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pasta rosa, receta fácil y saludable

Pasta rosa, receta fácil y saludable