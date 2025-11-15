Pasta rosa, receta fácil y saludable

Recetas fáciles de Irene Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:41 Comenta Compartir

Esta pasta rosa es una de esas recetas que entran por los ojos y conquistan por su sabor. El color vibrante de la remolacha convierte un plato sencillo en algo especial, y combinado con la suavidad del queso ricotta, el toque crujiente de las nueces y la frescura de la albahaca, el resultado es espectacular.

Además de deliciosa, es una receta muy fácil de preparar y perfecta para cualquier ocasión: desde una comida rápida entre semana hasta un plato vistoso para sorprender. Ideal también para que los niños disfruten de la verdura de una forma divertida y natural.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 4

Calorías 354 Categorías Pastas Infantiles Ingredientes 3 remolachas cocidas

200 gr queso ricotta

Un puñado de nueces

Un puñado de hojas de albahaca fresca

2 cucharadas de aceite de oliva

Pasta (80 gr por persona)

Sal Preparación En primer lugar preparamos nuestra salsa rosa de remolacha. Es muy sencilla. Puedes usar una batidora o procesadora de alimentos. En mi caso he usado una picadora y en ella he añadido las remolachas cocidas y troceadas en cuartos.

Luego he agregado también el queso ricotta. Si no encuentras este queso puedes usar otro tipo feta, cottage o queso crema.

Después, incorporamos un puñado de nueces (o cualquier otro fruto seco que te guste) y un puñado de hojas de albahaca fresca.

Ahora aderezamos con sal al gusto, en mi caso he usado sal de albahaca que le va muy bien, y un par de cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra.

Trituramos bien todos los ingredientes hasta obtener una pasta espesa y con un intenso color rosado.

Si ves que la salsa queda demasiado espesa puedes añadir un poco de agua de la cocción de la pasta para hacerla más ligera. En mi caso no ha hecho falta.

A continuación, en una olla ponemos abundante agua y cuando comience a hervir añadimos sal y nuestra pasta preferida. La hervimos según las instrucciones del fabricante. En mi caso he usado macarrones pero puedes preparar tu propia pasta fresca casera y hacerlo todo mucho más artesanal.

Una vez esté la pasta al dente, la colamos, echamos en un plato y le agregamos la salsa rosa por encima.

Finalmente mezclamos y decoramos con unos frutos secos picados, un poco de queso rallado y unas hojas de albahaca y ¡a la mesa!