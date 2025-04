Paletilla de cordero al horno con verduras

Canal Cordero Sábado, 15 de junio 2024, 19:16 Comenta Compartir

Las paletillas de cordero son ideales para asados. Son piezas muy jugosas una vez asadas y no requieren de demasiados aderezos. Además, al ser una parte de la carne pegada al hueso, como sabrás, siempre te van a quedar tiernas, jugosas y sabrosas, a diferencia de los trozos de carne más grandes y sin hueso, que tienden a ser más secos.

Si no dispones de tanto tiempo, puedes hacer las paletillas de cordero asadas simplemente con aceite en una bandeja de horno. Le añades unos ajos sin pelar, aún con la piel, y una cebolla cortada en gajos grandes. Hornéalo durante 1 hora aproximadamente a 200ºC, y a mitad de la cocción, añade ½ vaso de vino blanco. De esta forma, se cocinará en menos tiempo, y tendrá todo el sabor y la jugosidad que buscas en tu receta, aunque, claramente, el resultado no será el mismo, porque una cocción en horno a fuego lento siempre va a dejar una carne más tierna y jugosa. Pero todo sea por salir del paso con un resultado que no dejará indiferentes a tus comensales.

2

Carnes Ingredientes 2 paletillas o piernas de cordero

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 calabacín

1 cabeza de ajos

300 g de patatas redondas cocidas

aceite de oliva

sal

pimienta negra

romero

perejil picado

1 c/s de mantequilla Preparación Para empezar, sazonamos las paletillas y las restregamos con un diente ajo. Embadurnamos toda la carne con aceite de oliva y las colocamos en una bandeja con aproximadamente un dedo de agua. Añadimos 4 o 5 dientes de ajo y unas ramas de romero para aportar sabor y aroma.

Introducimos las paletillas en el horno previamente precalentado a 180ºC durante 90 minutos aproximadamente, dando la vuelta de vez en cuando y regando por encima con su propio jugo para que no pierda humedad y no se reseque la carne. Además, así podremos darle más sabor y evitaremos que se queme. Subimos la temperatura del horno a 220ºC y dejamos que se dore. Esta parte debe durar aproximadamente 10 minutos, aunque cada horno es distinto. Por ello, lo mejor es que vayas controlando la pieza cada poco, y la saques cuando veas que esté dorada, pero sin haber llegado a quemarse.

Mientras tanto, cortamos los pimientos en tiras y el calabacín en medias lunas gruesas y los introducimos en una sartén amplia. Cocinamos los pimientos sazonados con una cucharada de aceite a fuego medio y cuando empiecen a coger color, añadimos los calabacines y dejamos que se doren. Reservamos para más tarde, intentando que no pierdan mucho calor.

Picamos el resto de los ajos, 2 o 3 dientes, dependiendo del tamaño, y sofreímos en una sartén con la mantequilla, a un fuego medio para que no se nos queme. Cuando se empiecen a dorar, añadimos encima las patatas escurridas con el perejil picado y unas hojas de romero. Salteamos y reservamos.

Por último, servimos las paletillas bien calientes con las verduras y las patatas como guarnición. La presentación ya depende de ti, pero te recomendamos servir una paletilla en un plato grande, a un lado las patatas y al otro las verduras, para que cada uno pueda ir cogiendo la carne y la guarnición a gusto.