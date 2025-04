Nidos de patatas y beicon al horno

Loli Domínguez Lunes, 19 de junio 2023, 18:23 Comenta Compartir

Riquísimas y tan fáciles de hacer que no te podrás resistir a prepararlas. Pruébalas y seguro que no será la última vez que las hagas. Y si tienes niños en casa, no lo dudes, porque esta mezcla de ingredientes les encanta. Es un plato muy socorrido, que gusta a todo el mundo y con el relleno que os propongo, es de lo más económico.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total -

Comensales 4

Calorías - Categorías - Ingredientes 2 Patatas grandes cocidas

Al gusto beicon o panceta ahumada

Al gusto queso rallado (que funda fácil, yo use manchego)

Al gusto mantequilla sin sal

4 huevos de tamaño pequeño

Al gusto perejil picado

Al gusto sal

Al gusto pimienta negra recién molida Preparación Horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo.

Las patatas las tendremos cocidas con antelación. Las lavamos muy bien dejándoles la piel y después las cocemos en una olla con abundante agua y un poco de sal hasta que estén tiernas. Serán unos 45 a 50 minutos más o menos o hasta que pinchemos con un cuchillo y entre con facilidad. Después, las escurrimos bien y envolvemos en papel de aluminio hasta que estén templadas.

Al beicon le retiramos la corteza y troceamos pequeño. En una sartén sin nada de aceite, salteamos el beicon hasta que esté dorado y reservamos.

Partimos las patatas por la mitad. Colocamos un trozo de papel de aluminio y en el centro ponemos un poquito de mantequilla, sobre la mantequilla colocamos la media patata y la envolvemos para dejarla como colocada en un nido. Una vez la patata envuelta en el papel de aluminio, le retiramos parte de su carne con una cucharilla dejando un hueco lo suficientemente grande para rellenarlo.

Colocamos en el hueco un trocito de mantequilla, un poco de beicon y un poco de queso rallado y presionamos un poco para que se acople bien. Los huevos los partimos y separamos las claras de las yemas (las yemas las reservamos). Vertemos las claras en las patatas y salpimentamos al gusto y también rociamos un poquito de perejil. Horneamos durante 10 minutos a 200 grados con el horno ya precalentado o hasta que veamos que la clara ya está casi cuajada.

Retiramos del horno y entonces le colocamos las yemas encima con cuidado de que no se rompan. Ponemos una pizquita de sal y volvemos a hornear a la misma temperatura otros 5 minutos (así estará la clara bien cocida y la yema líquida para cuando troceemos nuestra patata se impregne con la yema jugosa).

Emplatamos y rociamos con perejil picado. A disfrutar.

Temas

Recetas

Patata