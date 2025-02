Mini pizzas de berenjena

Cortar la berenjena en rodajas que no sean muy finas y colocarlas en la freidora de aire con un chorreón de aceite y sal al gusto a 180 ºC, 10 minutos por cada cara.

Se le puede añadir el topping que más te guste. Yo he usado tomate frito como base, y he hecho la mitad con atún y la otra mitad con pechuga de pavo. A continuación, he colocado un poco de queso por encima.