Mini hamburguesitas de guisantes

La receta de HOYMini hamburguesitas de guisantes
Receta para niños divertida y saludable
Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:59
Estas mini hamburguesas de guisantes para niños son una forma perfecta de introducir verduras en su dieta sin que apenas se den cuenta. Tienen una textura muy suave, un sabor delicado y un color verde brillante que las hace divertidas y atractivas para los más pequeños. Además, son fáciles de preparar, se comen con las manos y son ideales para cenas rápidas, cumpleaños o para añadir verduras en el día a día sin complicaciones. Una receta saludable que encanta a los niños… ¡y a los padres!
Recomendadas a partir de un año.
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo total
20 minutos
Comensales
2
Calorías
104
Categorías
Infantil
Verduras
Ingredientes
1 taza de guisantes cocidos
2 cdas de copos de avena
1 huevo pequeño
1 cdta de aceite de oliva
Un toque de queso rallado suave (opcional)
Preparación
Coloca los guisantes en el vaso tu robot de cocina (como el Baby Chefbot) y selecciona el programa de triturar hasta obtener una pasta fina.
Añade el huevo, la avena y el queso, y mezcla con el programa de mezclar hasta integrar.
Forma pequeñas hamburguesitas y cocínalas con el programa de cocción al vapor durante 10 minutos, o hasta que estén firmes.
Deja enfriar un poco antes de servir.