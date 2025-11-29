HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Receta infantil de hamburguesitas de guisantes Create

La receta de HOY

Mini hamburguesitas de guisantes

Receta para niños divertida y saludable

Create

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:59

Comenta

Estas mini hamburguesas de guisantes para niños son una forma perfecta de introducir verduras en su dieta sin que apenas se den cuenta. Tienen una textura muy suave, un sabor delicado y un color verde brillante que las hace divertidas y atractivas para los más pequeños. Además, son fáciles de preparar, se comen con las manos y son ideales para cenas rápidas, cumpleaños o para añadir verduras en el día a día sin complicaciones. Una receta saludable que encanta a los niños… ¡y a los padres!

Recomendadas a partir de un año.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    2

  • Calorías

    104

Categorías

Infantil

Verduras

Ingredientes

  • 1 taza de guisantes cocidos

  • 2 cdas de copos de avena

  • 1 huevo pequeño

  • 1 cdta de aceite de oliva

  • Un toque de queso rallado suave (opcional)

Preparación

  • Coloca los guisantes en el vaso tu robot de cocina (como el Baby Chefbot) y selecciona el programa de triturar hasta obtener una pasta fina.

  • Añade el huevo, la avena y el queso, y mezcla con el programa de mezclar hasta integrar.

  • Forma pequeñas hamburguesitas y cocínalas con el programa de cocción al vapor durante 10 minutos, o hasta que estén firmes.

  • Deja enfriar un poco antes de servir.

