B. C.

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:21

Unas migas sencillas y buenas como es esta tierra con estos ingredientes: Tiempo y cariño.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    8

  • Calorías

    350

Categorías

Comida tradicional

Ingredientes

  • 800 gr. de miga de pan tradicional

  • 200 ml de agua

  • Una cabeza de ajo

  • Un pimiento seco rojo

  • Tres pimientos rojos frescos

  • Cucharada grande de pimentón

  • Sal y medio vaso de aceite AOVE

Preparación

  • Mezclamos la miga con el agua y la dejamos un ratito en reposo, para que se humedezca bien. Mezclamos el pimentón con el aceite y comenzamos cortando la cabeza de ajos, los dejo troceados con su cáscara, de propina. Los pimientos están bien picados, el aceite, a un perol de estos de siempre, bien amplio, que manche el fondo por completo. Hay que poner una temperatura mínimpara que ni se agarre ni se pegue.

  • Echamos los ajos, y los pimientos, con un poquito de sal, que también ayuda a que se rindan, y ahí pochando tranquilamente, sin prisas. En cuanto los trocitos de ajo comiencen a coger color, ponemos la cucharada de pimentón bien despachada y, para que no se queme y amargue, le damosuna vuelta rápida, Ponemos un poquito de agua, ahora sí, turno del pimiento seco y las migas remojadas, por fin, a la cazuela.

  • Movimientos, de arriba abajo, para que queden bien mezcladas, se vayan impregnando todas por igual, de todo el sabor y del color. A medida que se remueven, irán mermando un poquito. Cuanto más tiempo estén, más tomadas y buenas quedarán. Las migas tendrán un buen punto,cuando quedan de un color uniforme, sueltas yligeramente húmedas.

  • En unos 25 minutos, ya podremos disfrutar, de estas migas tan sencillas, para desayunos o meriendas, con un buen café, o una taza de chocolate caliente.

