Migas sencillas
B. C.
Viernes, 3 de octubre 2025, 15:21
Unas migas sencillas y buenas como es esta tierra con estos ingredientes: Tiempo y cariño.
Tiempo de preparación
5 minutos
Tiempo total
20 minutos
Comensales
8
Calorías
350
Categorías
Comida tradicional
Ingredientes
800 gr. de miga de pan tradicional
200 ml de agua
Una cabeza de ajo
Un pimiento seco rojo
Tres pimientos rojos frescos
Cucharada grande de pimentón
Sal y medio vaso de aceite AOVE
Preparación
Mezclamos la miga con el agua y la dejamos un ratito en reposo, para que se humedezca bien. Mezclamos el pimentón con el aceite y comenzamos cortando la cabeza de ajos, los dejo troceados con su cáscara, de propina. Los pimientos están bien picados, el aceite, a un perol de estos de siempre, bien amplio, que manche el fondo por completo. Hay que poner una temperatura mínimpara que ni se agarre ni se pegue.
Echamos los ajos, y los pimientos, con un poquito de sal, que también ayuda a que se rindan, y ahí pochando tranquilamente, sin prisas. En cuanto los trocitos de ajo comiencen a coger color, ponemos la cucharada de pimentón bien despachada y, para que no se queme y amargue, le damosuna vuelta rápida, Ponemos un poquito de agua, ahora sí, turno del pimiento seco y las migas remojadas, por fin, a la cazuela.
Movimientos, de arriba abajo, para que queden bien mezcladas, se vayan impregnando todas por igual, de todo el sabor y del color. A medida que se remueven, irán mermando un poquito. Cuanto más tiempo estén, más tomadas y buenas quedarán. Las migas tendrán un buen punto,cuando quedan de un color uniforme, sueltas yligeramente húmedas.
En unos 25 minutos, ya podremos disfrutar, de estas migas tan sencillas, para desayunos o meriendas, con un buen café, o una taza de chocolate caliente.