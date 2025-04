La receta de HOY: Manzanas a lo pobre

José Luis Mora (@mi_metodo_apollo) Martes, 29 de noviembre 2022, 16:32 Comenta Compartir

La propuesta de hoy es una guarnición ideal para un pescado o una carne o incluso un plato en sí mismo con un huevo estrellado, un huevo poché o un huevo duro como es el que os presento. He buscado algo similar en internet y no he encontrado nada y me extraña porque, además de sano, está riquísimo. Ni que decir tiene que está inspirado en las riquísimas patatas a lo pobre, sustituyo la patata por manzana y para confitarla (al usar muy poco aceite) bajo el fuego y rehogo a fuego medio durante bastante tiempo.

Os animo a probarlo, el contraste de sabores está riquísimo.

Categorías Ingredientes (para 1 o 2 personas según si es plato o guarnición) 1 manzana

1 cebolla

1 pimiento verde (los conocidos como italianos)

1/2 pimiento rojo

2-3 dientes de ajo

125 ml de vino blanco

1 cucharada de aove

sal y pimienta al gusto Preparación 1 Cortamos en julianas o en rodajas ni muy finas ni muy gruesas la cebolla. Los pimientos en tiras y la manzana en cuartos de rodaja (previamente descorazonada). 2 En una sartén rehogamos los ajos picados con la cucharada de aove. 3 Echamos cebolla y pimientos y rehogamos 2 minutos a fuego fuerte y salpimentamos. 4 Añadimos la manzana y bajamos el fuego a un fuego medio y rehogamos removiendo a menudo para intentar confitar la manzana sin que se nos queme. (Por lo menos 15 o 20 minutos). 5 Añadimos el vino blanco y dejamos que se evapore el alcohol y se reduzca el vino terminándose de guisar nuestro plato. 6 Para el emplatado empleé un huevo duro y perejil picado.

Temas

Recetas