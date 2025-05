La receta de HOY: Mantecados de aceite de oliva

Aceitel Sábado, 17 de diciembre 2022, 17:08 Comenta Compartir

El mantecado, aunque puedes hacerlo cuando quieras, es un dulce típico de Navidad. Pero no es un polvorón, como muchas personas creen. Algunas de las diferencias entre mantecado y polvorón es por ejemplo, que este último lleva entre sus ingredientes almendra, mientras que el mantecado no. Otra diferencia es el azúcar glas que se usa para espolvorear el polvorón y que el mantecado no lleva.

En nuestra receta, el aceite de oliva sustituye a la manteca de cerdo, por lo que es más saludable.

Ingredientes 250 gr. de harina

125 gr. de azúcar glas

125 ml. de aceite de oliva suave

1/2 copa de anís dulce

1 cucharada de canela molida

La ralladura de medio limón

3 cucharadas de ajonjolí Preparación 1 Calentamos el horno a 160º, con calor arriba y abajo y sin ventilador 2 Tamizamos la harina y la ponemos en una bandeja de horno bien extendida. La horneamos durante unos 25 a 30 minutos para que se quede bien seca y pierda toda la humedad. Además, quedará un poco tostada dándole un gusto ideal. Vamos removiendo de vez en cuando la harina para que quede igual por todos los lados. 3 Retiramos la harina de horno y la dejaremos enfriar. Una vez fría totalmente, la tamizamos de nuevo y la ponemos en un bol grande con el azúcar glas y mezclamos. Añadimos la canela y la ralladura de naranja (o limón) y mezclamos bien. 4 Mezclamos el anís con el aceite de oliva y lo vamos echando poco a poco sobre la mezcla de harina. Mezclamos todo con las manos hasta obtener una pasta compacta. 5 También con las manos vamos cogiendo porciones de masa y vamos dando forma de disco de unos 4-5 centímetros de diámetros por unos 2 centímetros de espesor. 6 En una sartén sin aceite tostamos el ajonjolí durante uno 3-4 minutos a fuego medio, removiendo constantemente. Notaremos como desprende un agradable aroma. 7 Preparamos una bandeja de horno forrada con papel apto para horno. Espolvoreamos cada mantecado con un poco de ajonjolí y los ponemos en la bandeja. No olvidéis dejar espacio entre ellos ya que luego crecen. 8 Horneamos durante unos 30-35 minutos hasta que estén tostados. Sacamos del horno y lo dejamos enfriar unos 10 minutos en la bandeja antes de pasarlos a una rejilla de enfriamiento. No toméis el dulce mientras esté caliente.

