Vamos a preparar una de las recetas de pasta más conocidas: macarrones a la puttanesca. La salsa puttanesca es una de mis preferidas por su sencillez y su sabor. Ingredientes fáciles de encontrar y en un momento tienes una comida o cena riquísima. Siempre había hecho este plato cómo normalmente cocinamos la pasta, la hervimos en abundante agua con sal y cuando la tenemos al dente mezclamos con la salsa. Pues hoy he probado a cocer los macarrones directamente junto con la salsa puttanesca y os tengo que reconocer que me ha encantado, la pasta coge todo el sabor y quedan espectaculares. Aparte del sabor, he tenido la ventaja de no tener que usar nada más que la sartén dónde he hecho la salsa, así que menos que frega. Ya ves que todo han sido ventajas. Pienso hacerla siempre así.

Ingredientes

Una lata pequeña de anchoas

1 diente de ajo por persona

Un trozo de guindilla picante (opcional)

Una cucharada de AOVE

Una cucharada sopera de orégano

Una cucharada sopera de alcaparras

Aceitunas negras sin hueso

Tomates enteros pelados o triturados (500 gr)

Agua Preparación Comenzamos pelando y laminado los dientes de ajos. También abrimos la lata de anchoas, sacamos 3 o 4 filetes y los cortamos en trozos medianos, reservamos las demás anchoas y el aceite que traen en la lata.

Seguimos poniendo en una sartén el aceite de la lata de las anchoas y una cucharada de aceite de oliva. Lo ponemos al fuego y cuando esté caliente ponemos los ajos laminados y un trozo de guindilla picante.

Sofreímos unos minutos a fuego medio y antes de que los ajos comiencen a coger color añadimos las anchoas que hemos cortado en trozos y cocinamos junto con los ajos unos 2 minutos.

Ahora, ponemos los tomates. Yo los he usado enteros y pelados (los que puedes encontrar de lata o bote en cualquier supermercado). También puedes usar tomate triturado o rallado y si prefieres hacerlos aún más rápido puedes poner directamente unas cucharadas de tomate concentrado y te ahorras el tiempo de cocinar el tomate. Yo he preferido hacerlo con tomates crudos, así que los voy a mantener a fuego medio hasta que los tomates hayan perdido el agua. Estos nos llevará unos 15 a 20 minutos.

Una vez que ya la salsa de tomate ha reducido y la tengamos casi lista, ponemos las aceitunas negras sin hueso y las alcaparras. Mezclamos con los demás ingredientes.

Ahora medimos la pasta que vamos a hacer. Para ello voy a poner los macarrones dentro de un bote o en un recipiente para medir después el agua que le vamos a añadir.

A continuación, echamos los macarrones en la sartén dónde tenemos la salsa de tomate y vamos a rehogar la pasta junto con la salsa a fuego medio durante varios minutos, para que los macarrones se impregnen bien de la salsa.

Luego, vamos a poner agua en el mismo recipiente dónde pusimos la pasta, pondremos agua hasta el nivel dónde llegaba la pasta. Después, echamos el agua en la sartén dónde tenemos los macarrones, tapamos con una tapadera y vamos a mantener cociendo a fuego medio el tiempo que nos recomiende el fabricante de la pasta que vayamos a usar.

Cuando ya comprobemos que la pasta está al dente y el agua se ha consumido y un momento antes de apartar del fuego, ponemos una cucharada de orégano y las demás anchoas que teníamos en la lata cortadas en trozos. ¡¡Y ya listo para servir y comer!!