Las lentejas del abuelo
Las lentejas del abuelo que sobretodo llevan cariño
Beatriz Cocina
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:10
El abuelo conserva tantas recetas como recuerdos entre las canas y la gorra, y nosotros le acompañamos mientras prepara sus queridas lentejas pardinas.
-
Tiempo de preparación
5
-
Tiempo total
30
-
Comensales
6
-
Calorías
450
Categorías
Recetas tradicionales
Ingredientes
-
500 gr de lentejas pardinas
-
Aceite de oliva; Sal
-
1 cebolla, 1 pimiento y 1 tomate
-
2 dientes de ajo
-
1 pimiento rojo seco
-
1 hoja de laurel;
-
Comino (una pizca)
-
1 cucharada de pimentón
-
1.500 ml de agua
-
2 patatas
-
2 zanahorias
-
1 trozo de chorizo mofero
-
Hueso de un codillo de jamón
-
Trocitos de panceta
Preparación
-
Empezamos lavando medio kilo de lentejas, aunque no necesiten remojo, para asegurar que no quede ninguna impureza. Las dejamos reposar mientras calentamos un buen chorro de aceite de oliva que cubra el fondo de la cazuela, tal como él nos ha enseñado. Preparamos un sofrito con una cebolla, dos dientes de ajo, un pimiento verde y un tomate pelado, todo muy picado y ligeramente salado.
-
Añadimos una hoja de laurel rota para que desprenda su aroma y, cuando el sofrito está pochado, incorporamos una cucharada de pimentón de la Vera, dando una vuelta rápida para que no se queme.
-
Vertemos las lentejas bien escurridas y añadimos una pizca de comino antes de cubrirlas con aproximadamente 1.500 ml de agua. Agregamos dos patatas y dos zanahorias troceadas, junto con un pimiento rojo seco, un trozo de chorizo mofero, un poco de codillo de jamón y unos trozos de panceta.
-
Ajustamos la sal y dejamos que todo cueza a fuego tranquilo durante media hora.
El resultado es un plato lleno de sabor, tradición y cariño, como los que tanto emocionaban a la abuela.