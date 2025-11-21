HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las lentejas del abuelo que sobretodo llevan cariño. B. C.
La receta de Beatriz Cocina

Las lentejas del abuelo

Las lentejas del abuelo que sobretodo llevan cariño

Beatriz Cocina

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:10

Comenta

El abuelo conserva tantas recetas como recuerdos entre las canas y la gorra, y nosotros le acompañamos mientras prepara sus queridas lentejas pardinas.

  • Tiempo de preparación

    5

  • Tiempo total

    30

  • Comensales

    6

  • Calorías

    450

Categorías

Recetas tradicionales

Ingredientes

  • 500 gr de lentejas pardinas

  • Aceite de oliva; Sal

  • 1 cebolla, 1 pimiento y 1 tomate

  • 2 dientes de ajo

  • 1 pimiento rojo seco

  • 1 hoja de laurel;

  • Comino (una pizca)

  • 1 cucharada de pimentón

  • 1.500 ml de agua

  • 2 patatas

  • 2 zanahorias

  • 1 trozo de chorizo mofero

  • Hueso de un codillo de jamón

  • Trocitos de panceta

Preparación

  • Empezamos lavando medio kilo de lentejas, aunque no necesiten remojo, para asegurar que no quede ninguna impureza. Las dejamos reposar mientras calentamos un buen chorro de aceite de oliva que cubra el fondo de la cazuela, tal como él nos ha enseñado. Preparamos un sofrito con una cebolla, dos dientes de ajo, un pimiento verde y un tomate pelado, todo muy picado y ligeramente salado.

  • Añadimos una hoja de laurel rota para que desprenda su aroma y, cuando el sofrito está pochado, incorporamos una cucharada de pimentón de la Vera, dando una vuelta rápida para que no se queme.

  • Vertemos las lentejas bien escurridas y añadimos una pizca de comino antes de cubrirlas con aproximadamente 1.500 ml de agua. Agregamos dos patatas y dos zanahorias troceadas, junto con un pimiento rojo seco, un trozo de chorizo mofero, un poco de codillo de jamón y unos trozos de panceta.

  • Ajustamos la sal y dejamos que todo cueza a fuego tranquilo durante media hora.

El resultado es un plato lleno de sabor, tradición y cariño, como los que tanto emocionaban a la abuela.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  6. 6

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  7. 7 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  8. 8 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las lentejas del abuelo

Las lentejas del abuelo