La receta de HOY: Lengua de ternera con vino amontillado

La lengua es un producto de casquería que tiene un buen aporte de minerales y proteínas. Suave, delicada y tierna, la lengua de ternera hecha con esta receta presenta una textura deliciosa que convierte este plato en algo exquisito.

Este estofado, sencillo de hacer, ya forma parte de esos platos que hago de vez en cuando y siempre sorprendo a mi familia e invitados por su sabor. Yo he utilizado una receta de Petitchef con pequeños cambios. No he puesto limón (como recoge la receta original) y sí nuez moscada y clavo.

Categorías Ingredientes 1 Lengua de ternera

2 Cebollas

2 Puerros

2 Zanahorias

4 Dientes de ajo

1 Tomate

2 Vasos de vino amontillado

1 Cucharada de harina

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra molida

Nuez moscada

Clavo

Sal Preparación 1 Lavar bien la lengua y colocarla en una olla a presión. Añadir las zanahorias, el puerro, y la cebolla cortada a trozos, 2 ajos enteros y la sal. Cocer el tiempo necesario hasta que esté tierna según cada olla. Una vez cocida sacar y escurrir para proceder a pelarla. 2 Esto hay que hacerlo en caliente con cuidado de no quemarse, porque se pela mucho mejor. Con la punta de un cuchillo se va separando la piel. Retirar también los posibles huesecillos y cartílagos. Dejar enfriar. 3 Colar el caldo que haya quedado de cocer la lengua y reservarlo. En una cazuela poner a calentar el aceite. Trocear el resto de las verduras y pocharlas en él hasta que estén bien blandita. 4 Agregar la cucharada de harina y remover unos instantes. Incorporar el vino, el zumo del limón, la pimienta negra molida, el clavo, la nuez moscada y un poco del caldo de cocer la lengua. 5 Hervir hasta que la salsa se haya reducido y pasar por la batidora. Trocear la lengua ya fría y colocar los trozos en una cazuela. Volcar la salsa y dejar hervir unos minutos. Ya está lista. Yo de guarnición puse unas patatas panaderas y unas setas salteadas con mantequilla.

