Jureles con verduras al horno

Hoy he preparado una receta saludable, rica y fácil de hacer. No tiene ninguna complicación y se puede preparar con los ingredientes que tenemos en casa. No es necesario que sean las mismas verduras que yo he usado, ni tampoco el mismo pescado. Con esta receta intento daros una idea para cuando no sabéis qué hacer y además tenéis poco tiempo. Es ideal tanto para comer como para cenar, porque es un plato ligero con pocas calorías.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total -

Comensales Dos

Calorías - Categorías - Ingredientes 2 jureles limpios

Medio calabacín

Medio pimiento rojo

2 ramas de apio

1 tomate

2 rodajas de limón

4 dientes de ajo

40 ml de aceite de oliva virgen extra

50 ml vino blanco

Sal

Orégano Preparación Se limpian las verduras y se cortan. El calabacín y el tomate en rodajas, el pimiento en tiras anchas igual que el apio. El ajo se pela y se parte cada diente en dos. A los jureles se les hacen unos cortes transversales y se les introduce algún trozo de ajo en unos de ellos.

En una fuente se añade 2 cucharas de aceite en la base, luego se añade las rodajas de calabacín, a continuación se colocan los jureles y alrededor de ellos las demás verduras. Se echa sal y orégano y por lo último las dos cucharadas restantes de aceite y el vino.

Se introduce la fuente en el horno precalentado a 220ºC con calor arriba y abajo unos 50 minutos aproximadamente o hasta cuando se comprueba que todos los ingredientes están hechos. Pasado ya el tiempo de cocción se saca la fuente y se sirve en caliente.

