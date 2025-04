Judías amarillas con mojo gallego

Amparo, Carmen y María Bentabol (La Bentabola) Jueves, 8 de junio 2023, 17:31 Comenta Compartir

Aunque lo normal es que las judías con vaina sean verdes, hay variedades que tienen la vaina de otro color. En España se cultivan algunas variedades de vaina amarilla, llamadas judías manteca. No saben a manteca ni se deshacen como manteca, es por el color. Las judías verdes son verdes por su contenido en clorofila; las amarillas no tienen apenas. Las vainas de las judías amarillas suelen ser más finas y menos leñosas, pero eso también depende del momento de recolección. De sabor se parecen mucho, aunque las amarillas suelen ser más suaves. A nivel nutricional tampoco hay diferencias, tienen todas las ventajas de las judías verdes de toda la vida. No tienen judías amarillas en todos sitios (en la Comunidad Valenciana sí porque las cultivan mucho), pero puedes utilizar sin problema las verdes y el resultado será también estupendo.

En esta receta, acompañadas de unas patatas cocidas o al vapor y esa salsita de ajo, aceite de oliva y el maravilloso pimentón de la Vera, están riquísimas y además las haces en un momento. Salud y sabor, todo en uno.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total -

Comensales -

Calorías - Categorías Cocina vegetariana Ingredientes 1 kg de judías amarillas

3 o 4 patatas

4 dientes de ajo

Pimentón dulce de la Vera

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal Preparación Partimos las judías en trozos y hervimos durante 15 minutos en abundante agua salada.

Cocemos las patatas. Es preferible que sea enteras y con piel. Una vez cocidas, las pelamos y cortamos en rodajas gorditas.

Ponemos en una sartén con AOVE los ajos laminados y cuando estén dorados apartamos del fuego e incorporamos el pimentón.

Servimos con las patatas y se riega generosamente con el mojo gallego.