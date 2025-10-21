La receta de HOYHuevos al plato con verduras
Receta fácil paso a paso con el truco para que la yema quede ideal para mojar el pan
Damián Serrano (Estoy hecho un cocinillas)
Martes, 21 de octubre 2025, 16:40
Hoy toca una idea de cena de esas que a mí me gusta, que con dos o tres cosillas va a dar una vuelta de tuerca a una receta clásica. Se trata de unos huevos al plato con verduras. Te aseguro que cuando los hago nunca falla: son sencillos, resultones y con ese toque a cocina casera de toda la vida que me encanta.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
35 minutos
-
Tiempo total
45 minutos
-
Comensales
4
-
Calorías
371
Categorías
Verduras
Tradicional
Ingredientes
-
1 o 2 huevos por persona
-
600 g de patatas para freír, peladas y cortadas muy finas
-
1 cebolla mediana
-
1 puerro (solo parte blanca)
-
1/2 pimiento rojo
-
1/2 pimiento verde
-
1 zanahoria mediana
-
1 calabacín pequeño
-
100 g de guisantes congelados
-
750 g de tomate natural o en conserva (triturado o tamizado)
-
2 o 3 diente de ajo picado fino
-
Azúcar o bicarbonato si el tomate está ácido (opcional)
-
1 hoja de laurel
-
Sal y pimienta negra al gusto
-
Aceite de oliva
-
Pan para acompañar
-
Verde de cebolleta, cebollino o perejil fresco picado para espolvorear
Preparación
-
Comenzamos pelando y cortamos las patatas en láminas finas. Las enjuagamos para retirarles el exceso de almidón y secamos con un paño. Reservamos.
-
Picamos la cebolla, el puerro, los pimientos, la zanahoria y el calabacín en cuadraditos pequeñas y más o menos iguales. Picamos fino el ajo. Lavamos, quitamos el pedúnculo a los tomates, los trituramos con la batidora si son frescos y los pasamos por un colador fino en acero inoxidable para eliminar restos de pieles y pepitas.
-
Freímos las patatas como para tortilla. En una sartén amplia con buen fondo de aceite de oliva, a fuego medio, cocinamos las patatas 20–25 minutos hasta tiernas pero sin dorar demasiado. Escurrimos sobre rejilla o papel, salamos ligeramente y reservamos. Si prefieres, puedes hornéalas con un chorrito de aceite a 180 ºC, 20–25 minutos, volteando a mitad en horno o freidora de aire.
-
Hacemos la salsa de tomate con verduras. En una olla amplia con un chorrito de aceite, sofreímos la cebolla 5 o 6 minutos con una pizca de sal. Añadimos el puerro, los pimientos, el calabacín y la zanahoria y seguimos unos 7 u 8 minutos, hasta que se ablanden. Integramos el ajo y seguimos 1 minutos más.
-
Incorporamos el tomate triturado y la hoja de laurel y cocinamos suave 15–20 minutos hasta que reduzca y haya espesado. A los 10 minutos, añadimos los guisantes. Probamos de sal y condimentamos con pimienta. Si está muy ácido se puede corregir con un poco de azúcar o una puntita de bicarbonato de sodio.
-
Montamos la fuente. En una fuente apta para horno o en cazuelas de barro individuales, hacemos una capa de patatas, repartimos encima la salsa de tomate con verduras y con una cuchara hacemos huequitos poco profundos para poder «acunar» dentro los huevos.
-
Podemos hacerlo de dos maneras. La primera, cascamos un huevo en cada hueco (rompiéndolos primero en una taza para no llevar cáscaras) y horneamos en horno precalentado a 180 ºC, calor arriba y abajo entre 8 y 10 minutos, hasta que la clara esté cuajada y la yema aún tiemble. Sácalos cuando la clara parezca apenas algo húmeda: seguirá cuajando con el calor residual y la yema se mantendrá líquida.
-
La segunda manera es para quienes quieren una yema líquida garantizada. Para ello, echamos primero solo las claras en los huecos y horneamos 5 o 6 minutos hasta que empiecen a cuajar. Abrimos el horno, con cuidado colocamos las yemas encima de cada clara y devolvemos 3 minutos más, lo justo para templarlas sin que se endurezcan.
-
¡Y ya está! Servimos al momento.