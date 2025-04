Amada M. (Recetas gratis) Miércoles, 27 de diciembre 2023, 16:12 Comenta Compartir

Los gambones son una exquisitez de la que podemos disfrutar durante todo el año, pero sobre todo en las fechas navideñas. Se pueden encontrar frescos o congelados y se pueden preparar a la plancha, al horno y de muchas otras formas.

En esta ocasión, vamos a preparar una receta rapidísima por si necesitas un plato para uno de estos días y no tienes tiempo para hacer una preparación más elaborada. Se trata de una receta de gambones al microondas que tendrás lista en 5 minutos. Aunque parezca que no quedarán muy buenos, verás que estarán deliciosos y no tendrás que preocuparte de los olores que dejan los mariscos en la casa.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total 10'

Comensales Dos

Calorías - Categorías Entrantes Ingredientes 6 gambones XL

2 pellizcos de sal gruesa en escamas

2 cucharadas de postre de perejil picado seco

1 cucharada postre de ajo en polvo

1 chorro de aceite de oliva virgen extra

limón (opcional) Preparación Coloca los gambones sin amontonarlos en un plato apto para microondas. Vierte un hilo fino de aceite por encima de cada uno de ellas, añade también ajo y perejil. Lleva al microondas 5 minutos a 800 w. Si tu microondas tiene una opción grill, puedes usarla.

Después de los 5 minutos, saca los gambones y verifica que ya están listos. Si aún les falta, déjalos un poco más. Debes aumentar el tiempo según la potencia. Por ejemplo, si tu microondas es de 600 W, añade 2 minutos más a la cocción. Asimismo, si los gambones son más pequeños, necesitarán menos tiempo para estar listos, así que deberás reducir el tiempo un par de minutos. Acompáñalos con un chorrito de limón si gustas y una copa de vino blanco bien frío o cava. El resultado final se verá muy apetitoso y nadie sabrá que los has hecho fácilmente en el microondas.