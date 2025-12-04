HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galletas de Navidad tradicionales alemanas Schär
La receta de HOY

Galletas de navidad al estilo alemán

Prueba este delicioso dulce para que disfrute toda la familia durante las fiestas

Schär

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:50

Comenta

Como sugiere su nombre, los Spitzbuben del sur de Alemania (literalmente, pequeños bribones) son atrevidos bizcochitos con relleno de mermelada. Se comen tradicionalmente alrededor de la época navideña, y su galleta mantecosa, relleno de mermelada dulce y divertidas formas festivas los hacen absolutamente irresistibles, ¡para pequeños y mayores! La mermelada de frutos rojos es el relleno más tradicional (nosotros hemos optado por una mermelada de fresa), pero puedes untar las galletas con la mermelada que quieras. ¡O untar chocolate!

Para una versión sin gluten tan solo debes utilizar harina mix de repostería gluten free. ¡Todo el mundo puede disfrutar de este increíble postre!

  • Tiempo de preparación

    30 minutos

  • Tiempo de cocción

    12 minutos

  • Tiempo total

    45 minutos minutos

  • Comensales

    6

  • Calorías

    439

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 500 g harina de repostería

  • 300 g de mantequilla

  • 150 g de zúcar

  • 10 g azúcar de vainilla Bourbon

  • 2 huevos

  • 2 yemas de huevo

  • 60 g almendras molidas

  • Mermelada de fresa

  • Azúcar glasé

Preparación

  • Batir a ritmo vivo con el robot de cocina la mantequilla con el azúcar y el azúcar de vainilla durante 10 minutos, hasta que la mezcla sea ligera y espumosa.

  • Añadir los huevos y las yemas y seguir removiendo 10 minutos más, hasta obtener una pasta ligera y con muchas burbujas.

  • Agregar las almendras molidas e incorporar rápidamente la harina. La masa debe estar aún relativamente blanda y suave, después se irá secando.

  • Envolver la masa con fi lm transparente enharinado y dejar reposar durante 1 hora en la nevera.

  • Extender la masa sobre una placa de horno de 2 mm de espesor, previamente espolvoreada con harina.

  • Cortar la masa con un molde para galletas (del tipo Spitzbuben), la mitad de las piezas cortadas se quedarán completas y a la otra mitad se les corta en el centro un hueco en forma de cuadrado o corazón.

  • Hornear las galletas a 175° durante 10-12 minutos. Poner las galletas con el hueco central sobre un papel de horno.

  • Pintar con mermelada la parte superior de los círculos de galleta ya listos (p. ej., mermelada de fresa) y colocar encima las galletas con el agujero central.

  • Espolvorear con azúcar glas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  4. 4 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  5. 5 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  6. 6

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  7. 7

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  8. 8

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  9. 9 Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo
  10. 10 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Galletas de navidad al estilo alemán

Galletas de navidad al estilo alemán