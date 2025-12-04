Galletas de navidad al estilo alemán

Schär Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

Como sugiere su nombre, los Spitzbuben del sur de Alemania (literalmente, pequeños bribones) son atrevidos bizcochitos con relleno de mermelada. Se comen tradicionalmente alrededor de la época navideña, y su galleta mantecosa, relleno de mermelada dulce y divertidas formas festivas los hacen absolutamente irresistibles, ¡para pequeños y mayores! La mermelada de frutos rojos es el relleno más tradicional (nosotros hemos optado por una mermelada de fresa), pero puedes untar las galletas con la mermelada que quieras. ¡O untar chocolate!

Para una versión sin gluten tan solo debes utilizar harina mix de repostería gluten free. ¡Todo el mundo puede disfrutar de este increíble postre!

Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 12 minutos

Tiempo total 45 minutos minutos

Comensales 6

Calorías 439 Categorías Postres Ingredientes 500 g harina de repostería

300 g de mantequilla

150 g de zúcar

10 g azúcar de vainilla Bourbon

2 huevos

2 yemas de huevo

60 g almendras molidas

Mermelada de fresa

Azúcar glasé Preparación Batir a ritmo vivo con el robot de cocina la mantequilla con el azúcar y el azúcar de vainilla durante 10 minutos, hasta que la mezcla sea ligera y espumosa.

Añadir los huevos y las yemas y seguir removiendo 10 minutos más, hasta obtener una pasta ligera y con muchas burbujas.

Agregar las almendras molidas e incorporar rápidamente la harina. La masa debe estar aún relativamente blanda y suave, después se irá secando.

Envolver la masa con fi lm transparente enharinado y dejar reposar durante 1 hora en la nevera.

Extender la masa sobre una placa de horno de 2 mm de espesor, previamente espolvoreada con harina.

Cortar la masa con un molde para galletas (del tipo Spitzbuben), la mitad de las piezas cortadas se quedarán completas y a la otra mitad se les corta en el centro un hueco en forma de cuadrado o corazón.

Hornear las galletas a 175° durante 10-12 minutos. Poner las galletas con el hueco central sobre un papel de horno.

Pintar con mermelada la parte superior de los círculos de galleta ya listos (p. ej., mermelada de fresa) y colocar encima las galletas con el agujero central.

Espolvorear con azúcar glas.

