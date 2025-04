Galletas de mantequilla para Navidad

Jenny (Cocinando con Jenny) Lunes, 28 de noviembre 2022, 16:37 Comenta Compartir

Las galletas de mantequilla están deliciosas y para las fechas navideñas venideras son ideales y además decoran cualquier mesa. Estas que he hecho las he cortado con motivo navideño para ir practicando y que cuando llegue el momento me salgan perfectas, pero podéis hacerlas con el corte que más os guste.

Categorías Ingredientes 250 g harina

130 g azúcar

130 g mantequilla

1 huevo

ralladura de medio limón

5 ml esencia de vainilla

5 g polvo para hornear

pizca de sal Preparación 1 Se empieza con batir bien la mantequilla que está al punto de pomada. Luego se añade poco a poco el azúcar mientras que se está batiendo. Podéis hacer este proceso con unas varillas manuales o con una batidora de varillas. Se sigue batiendo un poco más para que el azúcar esté bien incorporado. Se añade el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Se sigue batiendo para que se incorporen bien. 2 Sobre la harina tamizada se añade el polvo para hornear y la pizca de sal. Se remueve un poco y luego se añade la harina sobre la mezcla anterior. Se amasa con las manos hasta que la harina está totalmente incorporada. Si la masa resulta pegajosa podéis añadir 1-2 cucharadas más de harina. No hace falta mucho amasado, solo hasta que la harina está bien integrada. 3 A continuación se saca la masa del bol, se le da forma de bola y se corta por la mitad. Se estira la primera parte de masa con un rodillo. De vez en cuando se espolvorea un poco de harina sobre la superficie de la mesa y de la masa para que no se pegue. La masa estirada tiene que tener un grosor de medio centímetro aproximadamente. Luego se puede cortar de la forma deseada. Yo en este caso he utilizado cortadores de galletas con motivos navideños. 4 Una vez cortadas se colocan en la bandeja de horno forrada con papel vegetal. La masa que ha sobrado se vuelve a amasar y se estira de nuevo para hacer más galletas. 5 Se lleva la bandeja al horno precalentado a 180ºC-356ºF con calor arriba y abajo para 13-15 minutos, dependiendo del horno de cada uno. Si se ven doradas por encimas se pueden sacar del horno. Se dejan enfriar unos 5 minutos y luego se pasan por azúcar glass. También se pueden decorar con chocolate fundido. Se pone el chocolate en una manga pastelera y se decoran al gusto. Y listas para disfrutar de estas deliciosas galletas junto con un café, un vaso de leche o una infusión.

