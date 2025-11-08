HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Flan de chocolate negro Valor
Flan de chocolate negro con solo tres ingredientes

Receta fácil y sin horno con un resultado espectacular

Valor

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:04

Si te apetece un postre de chocolate cremoso, rápido y sin horno, este flan de chocolate negro con solo tres ingredientes es exactamente lo que necesitas. Su textura suave y su sabor intenso conquistan a cualquiera, y lo mejor es que se prepara en pocos minutos y sin complicaciones.

Con esta receta fácil conseguirás un resultado espectacular con el mínimo esfuerzo: perfecta para una cena especial, para sorprender a tus invitados o simplemente para darte un capricho dulce cuando quieras disfrutar del auténtico sabor del chocolate.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Tiempo total

    10 minutos

  • Comensales

    8

Postres

Ingredientes

  • 250 g de chocolate negro 70% para postres de Valor.

  • 1 litro de nata líquida.

  • Polvo de flan, sobres para 8 huevos

Preparación

  • Vertemos en un cazo un litro de nata líquida, y lo ponemos a fuego medio. En otro cazo ponemos el polvo de flan. Mientras tanto troceamos los 250 g de Chocolate Negro 70% Postres de Valor, en trocitos pequeños para facilitar el fundido.

  • Cuando la nata se haya calentado, sin que hierva, la vertemos sobre el polvo del flan al tiempo que vamos removiendo. Cuando la mezcla esté homogénea añadimos el chocolate troceado, y removemos de nuevo, diluyendo el chocolate.

  • Ponemos la mezcla al fuego, y removemos continuamente hasta que comience a hervir, una vez haya hervido lo retiramos del fuego, y lo dejamos enfriar 5 minutos.

  • Mientras tanto, podemos preparar el molde para el flan. Echamos el caramelo sobre el molde, y lo calentamos en el fuego hasta que el caramelo coja fluidez. Una vez esté caliente, movemos el molde distribuyendo el caramelo por toda su base.

  • A continuación, vertemos la mezcla en el molde, y dejamos reposar hasta que pierda calor. Después lo introducimos en la nevera un mínimo de doce horas.

  • Ahora queda desmoldar el flan, y colocarlo sobre una bandeja...¡Y listo!

