Flan de chocolate negro con solo tres ingredientes
Receta fácil y sin horno con un resultado espectacular
Valor
Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:04
Si te apetece un postre de chocolate cremoso, rápido y sin horno, este flan de chocolate negro con solo tres ingredientes es exactamente lo que necesitas. Su textura suave y su sabor intenso conquistan a cualquiera, y lo mejor es que se prepara en pocos minutos y sin complicaciones.
Con esta receta fácil conseguirás un resultado espectacular con el mínimo esfuerzo: perfecta para una cena especial, para sorprender a tus invitados o simplemente para darte un capricho dulce cuando quieras disfrutar del auténtico sabor del chocolate.
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
5 minutos
-
Tiempo total
10 minutos
-
Comensales
8
Categorías
Postres
Ingredientes
-
250 g de chocolate negro 70% para postres de Valor.
-
1 litro de nata líquida.
-
Polvo de flan, sobres para 8 huevos
Preparación
-
Vertemos en un cazo un litro de nata líquida, y lo ponemos a fuego medio. En otro cazo ponemos el polvo de flan. Mientras tanto troceamos los 250 g de Chocolate Negro 70% Postres de Valor, en trocitos pequeños para facilitar el fundido.
-
Cuando la nata se haya calentado, sin que hierva, la vertemos sobre el polvo del flan al tiempo que vamos removiendo. Cuando la mezcla esté homogénea añadimos el chocolate troceado, y removemos de nuevo, diluyendo el chocolate.
-
Ponemos la mezcla al fuego, y removemos continuamente hasta que comience a hervir, una vez haya hervido lo retiramos del fuego, y lo dejamos enfriar 5 minutos.
-
Mientras tanto, podemos preparar el molde para el flan. Echamos el caramelo sobre el molde, y lo calentamos en el fuego hasta que el caramelo coja fluidez. Una vez esté caliente, movemos el molde distribuyendo el caramelo por toda su base.
-
A continuación, vertemos la mezcla en el molde, y dejamos reposar hasta que pierda calor. Después lo introducimos en la nevera un mínimo de doce horas.
-
Ahora queda desmoldar el flan, y colocarlo sobre una bandeja...¡Y listo!