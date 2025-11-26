Filetes de merluza al ajillo
Una receta que se adapta a cualquier tipo de pescado blanco lista en 10 minutos
Julia y sus recetas
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:44
La merluza al ajillo es una receta clásica, sencilla y llena de sabor. Con pocos ingredientes se consigue un plato jugoso y aromático, perfecto para una comida ligera o una cena rápida.
Si además añades almejas, la receta se convierte en un plato marinero aún más especial, ideal para ocasiones en las que quieres ofrecer algo fácil pero con presencia. Un pescado tierno, una salsa deliciosa y un resultado que siempre queda bien.
Esta receta se adapta a cualquier tipo de pescado blanco, como rape, lubina, rosada, el que más os guste a vosotros, pero con merluza queda estupendo.
-
Tiempo de preparación
4 minutos
-
Tiempo de cocción
6 minutos
-
Tiempo total
10 minutos
-
Comensales
2
-
Calorías
428
Categorías
Pescados
Tradicional
Ingredientes
-
4 filetes de merluza
-
6 dientes de ajo
-
1 vasito de vino blanco
-
Sal al gusto
-
Pimienta molida al gusto
-
250ml de caldo de pescado
-
Aceite de oliva virgen
-
1 cucharadita de perejil
-
300g de almejas (opcional)
Preparación
-
Ponemos un poco de aceite en una sartén y freímos los filetes salpimentados por los dos lados. Los retiramos y freímos los ajos laminados en el mismo aceite. Cuando empiecen a dorar añadimos el vino blanco, el perejil picado y el caldo de pescado.
-
Cuando haya hervido un minuto añadimos los filetes y las almejas dejamos que se hagan unos minutos por cada lado. Los servimos acompañados de las almejas o con verdura hervida, patatas fritas lo que más os guste.