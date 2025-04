La receta de HOY: Fideuá negra con sepia

Montse Morote (Cocinando con Montse) Sábado, 12 de noviembre 2022, 16:56 Comenta Compartir

Esta fideuá me gusta mucho, porque las gambas y la sepia con su tinta le dan mucho sabor, así como el caldo de pescado casero, un plus que merece la pena. Para completar este magnífico plato, lo coronamos con un poco de alioli, que se puede hacer majado, al estilo tradicional, o de forma rápida y sencilla, como he hecho yo. Para ello, pelamos los ajos y los ponemos en el vaso de la batidora con el aceite, el limón, el huevo y la sal. Ponemos el brazo de la batidora en el fondo del vaso y batimos sin moverlo hasta que empiece a emulsionar. Cuando emulsione vamos subiendo poco a poco y acabamos batiendo de arriba a abajo hasta tener un alioli cremoso. Pasamos el alioli a un bol, cubrimos con film y lo guardamos en el frigorífico hasta el momento de consumir.

Categorías Ingredientes para 4 personas 400 gr. de fideos nº2

1 litro de caldo de pescado

1 sepia y su tinta

1-2 bolsitas de tinta

3 dientes de ajos

200 gr. de tomate natural

250 gr. de gambas peladas

aceite de oliva

sal Preparación 1 Para preparar el fideuá negra con sepia, hacemos un caldo de pescado casero. 2 En una paella añadimos los fideos a fuego medio bajo, los doramos, sacamos y reservamos. 3 Troceamos la sepia, teniendo cuidado con la bolsita de tinta. 4 Ponemos en la paella un chorro de aceite, añadimos la sepia y la salteamos unos minutos, luego añadimos las gambas peladas, salteamos con la sepia y dejamos en un lado de la cazuela la sepia y las gambas peladas. Picamos los ajos, lo añadimos a la cazuela en un lado, si hace falta añadimos un poco más de aceite, antes de que coja color el ajo añadimos el tomate. Dejamos que se cocine unos minutos. 5 Mezclamos todo, añadimos un poco de caldo de pescado, cuando esté caliente añadimos la tinta negra de la sepia y si tenéis alguna bolsita de tinta también, para esta cantidad necesita aparte de la que lleva la sepia 2-3 bolsitas más, yo solo puse una. Mezclar bien con el caldo. Añadimos los fideos ya tostados. 6 Tendremos el caldo de pescado caliente, lo añadimos a la cazuela. Dejamos cocer hasta que los fideos absorban el caldo. Ha de quedar bien sequito. Probad de sal para rectificar. 7 Cuando veamos que ya están secos subimos el fuego 2-3 minutos y así se levantarán todos los fideos, apagamos y dejamos reposar.

Temas

Recetas de pescado