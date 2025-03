La receta de HOY: Receta del hojaldre relleno de pollo y beicon de Beatriz Cocina

En primer lugar, necesitaremos dos láminas de hojaldre rectangulares. Picamos y marcamos el pollo en una sartén con un hilillo de aceite a temperatura alta.Salpimentamos. Cuando se empiece a dorar, añadimos el beicon, que también sazonará. Con un ligero rehogado es suficiente. Cuando lo tengamos, reservamos. En la misma sartén haremos la bechamel. Para ello, derretimos la mantequilla, añadimos de golpe la harina de trigo, rehogamos y cuando sea una masa uniforme, verteremos la leche a temperatura ambiente, sal y nuez moscada molida. Removemos sin parar para que la harina haga su efecto y la leche espese.Cuando tenga la textura de una natilla espesa, añadimos dos lonchas de queso. La cocinera de YouTube elige edam. A continuación, apagamos la vitro e introducimos en la sartén el pollo y beicon reservados. Removemos bien. Rellenamos las placas de hojaldre (hay que intentar manipularlas cuando están frías, por lo que lo ideal es no sacarlos del frigorífico hasta el momento de usarlas) con la precaución de dejar márgenes, los cuales pincelamos con huevo batido, que hará de pegamento. Cerramos los bordes, para que no escape el relleno y pincelamos la parte superior también con huevo. Le pondremos un poquito de ajonjoli o semillas de sésamo. ¡Atención, truco! Nos lo regala Beatriz para que no se hinche el hojaldre. Se trata de hacer un corte en forma de cruz en la parte superior, aproximadamente por el centro. Y listo para ir directamente al horno, previamente precalentado.La temperatura que Beatriz recomienda es de 180 grados, calor arriba y abajo y la función del aire activada. Con veinte minutos será suficiente. ¡A comer!