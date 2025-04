Receta de ensalada vistosa de codorniz

José Luis Mora (mimetodoapollo) Miércoles, 18 de mayo 2022, 17:23 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

Hoy os traigo otra rica ensalada, completa, perfecta como plato único, donde el aporte proteico corre a cargo de unas riquísimas codornices en escabeche que me hizo llegar hace unos días una buena amiga. Espero que os guste.

comensales Una Categorías Plato principal, cena Mediterránea Ingredientes por persona Codorniz o perdiz en escabeche (80-100 g por persona)

Naranja (1 o 2 dependiendo del tamaño)

80-100 g de patata cocida

Canónigos (puedes usar cualquier otra variedad para ensaladas)

Cebolla (cortada en juliana)

Escamas de pimentón dulce de la Vera

Aliñado con una pizca de sal y aceite de oliva virgen extra. Preparación

Mensaje de motivación

Una vida saludable no tiene por qué ser aburrida, una ensalada puede convertirse en la mayor de las delicatessen, solo hay que tener imaginación y ser arriesgado a la hora de combinar sabores. Con muy poco puedes tener una alimentación sana, rica y vistosa que no haga caer tu día a día en la monotonía. Me ha salido un pareado y no lo tenía preparado.