Ensalada de patata con atún, judías verdes y huevo

Esta receta llevo años haciéndola. La combinación de judías verdes con atún y patata me ha gustado mucho desde siempre y en estoy hecho un cocinillas os explico cómo la hago. Además del huevo cocido, me gusta combinarlo con maíz dulce y un toque de cebolleta. El aliño no necesita nada especial. Una vinagreta tradicional de aceite, vinagre y sal le queda de maravilla.

Tiempo total 30' + reposo

Comensales 2

Calorías - Categorías Ensaladas Ingredientes 300 g de patatas de una variedad para cocer (pequeñas para que se hagan rápido)

150 g de atún en aceite

1 puñado de judías verdes

2 huevos camperos

2 o 3 cucharadas de maíz dulce

Cebolleta picada (aunque también puedes ponerle cebolla morada)

Para el aliño: el aceite del atún, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez, pimienta negra y sal Preparación Lo primero de todo es cocer las patatas. Lavarlas bien, ponerlas en un cazo y cubrirlas con agua. Sazonar generosamente con sal. Calentar a fuego fuerte y cuando hierva, bajar a fuego medio-bajo. Cocer hasta que las patatas estén tiernas. Puede tardar unos 15 minutos para patatas pequeñas o de 30 a 40 minutos para patatas más grandes. Lo mejor es pincharlas con un cuchillo para ver si se notan tiernas.

Dejar que las patatas se templen para poderlas manipular sin quemarse. Luego quitarles la piel y trocearlas. Dejarlas enfriar por completo en la nevera.

Lavar muy bien las judías verdes si son frescas. Cortarles las puntas y trocearlas. Hervir unos 5 o 6 minutos en agua con sal. Escurrir y enfriar en agua fría. De esta manera no sólo se corta la cocción sino que también quedarán con un verde más bonito.

Cocer los huevos en agua hirviendo unos 8 minutos. Refrescar en agua fría. Pelar y picar.

Escurrir el atún reservando el aceite y desmigarlo.

Picar finamente la cebolleta.

Mezclar todos los ingredientes de la ensalada. Aliñar al gusto con el aceite del atún, aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Para maximizar el sabor de las patatas, yo suelo salpimentarlas aparte antes de mezclar con el resto.

Guardar en la nevera hasta que esté bien fría. Y ya está.

