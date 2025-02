Ensalada de bacalao y aguacate sobre carpacho de naranja

AGUACATE: Fuente de grasas saludables (principalmente monoinsaturada), queconstituyen el 23% de su peso, aproximadamente. Es antioxidante. Ayuda a reducir el colesterol y a prevenir la aparición de problemas cardiovasculares. Son muy saciantes por lo que son ideales en dietas para bajar peso siempre y cuando no se abuse de ellos. Todo en exceso es malo, pero esa obsesión que tiene la gente de no comer aguacates porque engordan es otro mito falso. Como ya sabéis porque lo digo siempre y no dejaré de decirlo: «nada engorda y nada adelgaza por sí sólo, todo depende del total de la ingesta que hagamos en el día y del gasto energético que hayamos tenido. Si te comes una pizza después de haber comido una maratón (ejemplo exagerado) no sólo no engordarás sino que adelgazarás; mientras que si te comes una manzana y te tumbas en el sofá a ver la tele toda la tarde no perderás un gramo.