Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia

La receta de HOYCuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia
Canapés navideños fáciles, rápidos y que siempren triunfan
Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:26
Cuando llegan las fiestas empezamos a buscar aperitivos fáciles para Navidad que gusten a todos y no nos tengan horas en la cocina. Por eso te traigo una selección de cuatro recetas rápidas, económicas y muy resultonas, perfectas para preparar en Nochebuena, Navidad o Fin de Año. Unos canapés en los que triunfa el queso y que puedes servir sin complicaciones.
Si buscas ideas que luzcan bien en la mesa, que estén riquísimas y que no requieran gran experiencia culinaria, estas tapas navideñas te van a encantar.
-
1
Medias noches con anchoas
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
0
-
Tiempo total
5 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Aperitivos
Ingredientes
-
300 g de queso de untar
-
12 uds de mini medias noches
-
12 filetes de anchoas ahumadas
-
4 cucharadas de alcaparras
-
Cebolla
Preparación
-
Abrir las medias noches por la mitad y untar una capa de Philadelphia.
-
Rellenar cada una con una anchoa, algunas alcaparras y un poco de cebolla picada.
-
2
Tosta con langostinos y pepino
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
0
-
Tiempo total
50 minutos (con el tiempo de espera)
-
Comensales
12
Categorías
Aperitivos
Ingredientes
-
Un pepino pelado
-
Una cucharilla de sal marina
-
3 cucharadas de de vinagre de vino blanco
-
Una cucharilla de azúcar glas
-
Una cucharada de de eneldo
-
200 g de queso de untar
-
250 g de de langostinos, cocidos y pelados
-
Media cebolla roja cortada fina
-
Pimienta
-
12 tostas
Preparación
-
Cortar en finas rodajas el pepino, colocarlo en un colador con la sal y mezclar completamente.
-
Dejar en el fregadero para que se escurra durante media hora.
-
Cuando esté listo, exprimir el agua que quede de los pepinos. Colocarlos en un bol y después revolverlos en vinagre y en azúcar. Dejar marinar por 15 minutos.
-
Mientras tanto, revolver las gambas, cebolla y eneldo en Philadelphia. Cualquier agua de las gambas alejará el queso crema de la resistencia correcta. Sazonar al gusto.
-
Esparcir las gambas en el pan y colocar encima los pepinos ligeramente prensados en su jugo.
-
3
Palitos de pepino y salmón
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
0
-
Tiempo total
5 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Aperitivos
Ingredientes
-
800 g de queso de untar finas hierbas
-
40 g de salmón ahumado
-
Medio pepino
-
Palitos de pan (piquitos, grisines...)
Preparación
-
Laminar con ayuda de un pelador el pepino en finísimas lonchas y estas a su vez en finas tiras.
-
Conseguir también del salmón finas tiras con el cuchillo afilado.
-
Disponer sobre los grisines el Philadelphia de finas hierbas untado sobre su superficie y enrosca sobre ellos las tiras de salmón y pepino.
-
4
Tosta con huevas y cebollino
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
0
-
Tiempo total
5 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Aperitivos
Ingredientes
-
120 g de queso de untar
-
8 rebanadas de pan de centeno o similar
-
100 g de huevas de arenque
-
Cebollino
Preparación
-
Cortar en finas rebanadas el pan.
-
Untar, en cada rebanada, una generosa capa de Philadelphia.
-
Colocar encima una cucharadita de huevas y un poco de cebollino recién picado.