Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia

Cuando llegan las fiestas empezamos a buscar aperitivos fáciles para Navidad que gusten a todos y no nos tengan horas en la cocina. Por eso te traigo una selección de cuatro recetas rápidas, económicas y muy resultonas, perfectas para preparar en Nochebuena, Navidad o Fin de Año. Unos canapés en los que triunfa el queso y que puedes servir sin complicaciones.

Si buscas ideas que luzcan bien en la mesa, que estén riquísimas y que no requieran gran experiencia culinaria, estas tapas navideñas te van a encantar.

1 Medias noches con anchoas

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 5 minutos

Comensales 4 Categorías Aperitivos Ingredientes 300 g de queso de untar

12 uds de mini medias noches

12 filetes de anchoas ahumadas

4 cucharadas de alcaparras

Cebolla Preparación Abrir las medias noches por la mitad y untar una capa de Philadelphia.

Rellenar cada una con una anchoa, algunas alcaparras y un poco de cebolla picada.

2 Tosta con langostinos y pepino

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 50 minutos (con el tiempo de espera)

Comensales 12 Categorías Aperitivos Ingredientes Un pepino pelado

Una cucharilla de sal marina

3 cucharadas de de vinagre de vino blanco

Una cucharilla de azúcar glas

Una cucharada de de eneldo

200 g de queso de untar

250 g de de langostinos, cocidos y pelados

Media cebolla roja cortada fina

Pimienta

12 tostas Preparación Cortar en finas rodajas el pepino, colocarlo en un colador con la sal y mezclar completamente.

Dejar en el fregadero para que se escurra durante media hora.

Cuando esté listo, exprimir el agua que quede de los pepinos. Colocarlos en un bol y después revolverlos en vinagre y en azúcar. Dejar marinar por 15 minutos.

Mientras tanto, revolver las gambas, cebolla y eneldo en Philadelphia. Cualquier agua de las gambas alejará el queso crema de la resistencia correcta. Sazonar al gusto.

Esparcir las gambas en el pan y colocar encima los pepinos ligeramente prensados en su jugo.

3 Palitos de pepino y salmón

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 5 minutos

Comensales 4 Categorías Aperitivos Ingredientes 800 g de queso de untar finas hierbas

40 g de salmón ahumado

Medio pepino

Palitos de pan (piquitos, grisines...) Preparación Laminar con ayuda de un pelador el pepino en finísimas lonchas y estas a su vez en finas tiras.

Conseguir también del salmón finas tiras con el cuchillo afilado.

Disponer sobre los grisines el Philadelphia de finas hierbas untado sobre su superficie y enrosca sobre ellos las tiras de salmón y pepino.

4 Tosta con huevas y cebollino

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 5 minutos

Comensales 4 Categorías Aperitivos Ingredientes 120 g de queso de untar

8 rebanadas de pan de centeno o similar

100 g de huevas de arenque

Cebollino Preparación Cortar en finas rebanadas el pan.

Untar, en cada rebanada, una generosa capa de Philadelphia.

Colocar encima una cucharadita de huevas y un poco de cebollino recién picado.

