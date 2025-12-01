HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Canapés para nochebuena y navidad Philadelphia

La receta de HOY

Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia

Canapés navideños fáciles, rápidos y que siempren triunfan

Philadelphia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:26

Comenta

Cuando llegan las fiestas empezamos a buscar aperitivos fáciles para Navidad que gusten a todos y no nos tengan horas en la cocina. Por eso te traigo una selección de cuatro recetas rápidas, económicas y muy resultonas, perfectas para preparar en Nochebuena, Navidad o Fin de Año. Unos canapés en los que triunfa el queso y que puedes servir sin complicaciones.

Si buscas ideas que luzcan bien en la mesa, que estén riquísimas y que no requieran gran experiencia culinaria, estas tapas navideñas te van a encantar.

  1. 1

    Imagen principal - Medias noches con anchoas

    Medias noches con anchoas

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    5 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Aperitivos

Ingredientes

  • 300 g de queso de untar

  • 12 uds de mini medias noches

  • 12 filetes de anchoas ahumadas

  • 4 cucharadas de alcaparras

  • Cebolla

Preparación

  • Abrir las medias noches por la mitad y untar una capa de Philadelphia.

  • Rellenar cada una con una anchoa, algunas alcaparras y un poco de cebolla picada.

  1. 2

    Imagen principal - Tosta con langostinos y pepino

    Tosta con langostinos y pepino

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    50 minutos (con el tiempo de espera)

  • Comensales

    12

Categorías

Aperitivos

Ingredientes

  • Un pepino pelado

  • Una cucharilla de sal marina

  • 3 cucharadas de de vinagre de vino blanco

  • Una cucharilla de azúcar glas

  • Una cucharada de de eneldo

  • 200 g de queso de untar

  • 250 g de de langostinos, cocidos y pelados

  • Media cebolla roja cortada fina

  • Pimienta

  • 12 tostas

Preparación

  • Cortar en finas rodajas el pepino, colocarlo en un colador con la sal y mezclar completamente.

  • Dejar en el fregadero para que se escurra durante media hora.

  • Cuando esté listo, exprimir el agua que quede de los pepinos. Colocarlos en un bol y después revolverlos en vinagre y en azúcar. Dejar marinar por 15 minutos.

  • Mientras tanto, revolver las gambas, cebolla y eneldo en Philadelphia. Cualquier agua de las gambas alejará el queso crema de la resistencia correcta. Sazonar al gusto.

  • Esparcir las gambas en el pan y colocar encima los pepinos ligeramente prensados en su jugo.

  1. 3

    Imagen principal - Palitos de pepino y salmón

    Palitos de pepino y salmón

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    5 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Aperitivos

Ingredientes

  • 800 g de queso de untar finas hierbas

  • 40 g de salmón ahumado

  • Medio pepino

  • Palitos de pan (piquitos, grisines...)

Preparación

  • Laminar con ayuda de un pelador el pepino en finísimas lonchas y estas a su vez en finas tiras.

  • Conseguir también del salmón finas tiras con el cuchillo afilado.

  • Disponer sobre los grisines el Philadelphia de finas hierbas untado sobre su superficie y enrosca sobre ellos las tiras de salmón y pepino.

  1. 4

    Imagen principal - Tosta con huevas y cebollino

    Tosta con huevas y cebollino

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    5 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Aperitivos

Ingredientes

  • 120 g de queso de untar

  • 8 rebanadas de pan de centeno o similar

  • 100 g de huevas de arenque

  • Cebollino

Preparación

  • Cortar en finas rebanadas el pan.

  • Untar, en cada rebanada, una generosa capa de Philadelphia.

  • Colocar encima una cucharadita de huevas y un poco de cebollino recién picado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  9. 9 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  10. 10

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia

Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia