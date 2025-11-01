Schär Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

Las croquetas de jamón ibérico y queso son un clásico irresistible de la cocina española. Crujientes por fuera y cremosas por dentro, combinan el sabor intenso del jamón con la suavidad del queso fundido. Una receta perfecta para aprovechar restos de jamón, preparar como aperitivo o disfrutar en cualquier ocasión con todo el sabor de la tradición casera.

Además, en esta ocasión vamos a utilizar pan gratí y farina para que no contengan gluten y sea una receta apta para celíacos.

Tiempo de preparación 45 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 55 minutos

Comensales 20 Categorías Española Tradicional Ingredientes 150 g de farina

200 g de jamón ibérico

150 g de queso rallado

Una cebolla pequeña

100 g de mantequilla

1 litro de leche entera fresca

sal y pimienta

Para el empanado:

Huevo

Pan Gratí

Farina Preparación Picar el jamón serrano en trocitos muy pequeños y reservar.

Templar la leche en una olla y reservar.

Rehogar la cebolla muy picada junto a la mantequilla en una sartén. Incorporar el jamón serrano cuando la cebolla este transparente. Añadir la harina poco a poco y con varillas rehogar unos 2 minutos.

Incorporar poco a poco la leche y mezclar sin parar con unas varillas hasta que la salsa espese, unos 10 minutos. Añadir la sal y la pimienta al gusto. Cocinar sin dejar de remover unos 2 minutos más. Incorporar el queso y mezclar.

Colocar la masa en un recipiente rectangular, y dejarla enfriar en la nevera.

Dar forma a las croquetas preparando 3 platos, uno con harina, otro con huevo batido y el ultimo con pan rallado.

Utilizar dos cucharitas de postre e ir cogiendo porciones y dando forma, pasando por harina, huevo y por ultimo por pan rallado. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados.

Escurrir en un papel de cocina para eliminar el exceso de aceite y listas para servir.

Temas

Recetas