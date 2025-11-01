HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Croquetas caseras con jamón y queso Schär
La receta de HOY

Croquetas de Jamón ibérico y queso

Estas deliciosas y tiernas croquetas de jamón serán un éxito seguro

Schär

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:45

Comenta

Las croquetas de jamón ibérico y queso son un clásico irresistible de la cocina española. Crujientes por fuera y cremosas por dentro, combinan el sabor intenso del jamón con la suavidad del queso fundido. Una receta perfecta para aprovechar restos de jamón, preparar como aperitivo o disfrutar en cualquier ocasión con todo el sabor de la tradición casera.

Además, en esta ocasión vamos a utilizar pan gratí y farina para que no contengan gluten y sea una receta apta para celíacos.

  • Tiempo de preparación

    45 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    55 minutos

  • Comensales

    20

Categorías

Española

Tradicional

Ingredientes

  • 150 g de farina

  • 200 g de jamón ibérico

  • 150 g de queso rallado

  • Una cebolla pequeña

  • 100 g de mantequilla

  • 1 litro de leche entera fresca

  • sal y pimienta

  • Para el empanado:

  • Huevo

  • Pan Gratí

  • Farina

Preparación

  • Picar el jamón serrano en trocitos muy pequeños y reservar.

  • Templar la leche en una olla y reservar.

  • Rehogar la cebolla muy picada junto a la mantequilla en una sartén. Incorporar el jamón serrano cuando la cebolla este transparente. Añadir la harina poco a poco y con varillas rehogar unos 2 minutos.

  • Incorporar poco a poco la leche y mezclar sin parar con unas varillas hasta que la salsa espese, unos 10 minutos. Añadir la sal y la pimienta al gusto. Cocinar sin dejar de remover unos 2 minutos más. Incorporar el queso y mezclar.

  • Colocar la masa en un recipiente rectangular, y dejarla enfriar en la nevera.

  • Dar forma a las croquetas preparando 3 platos, uno con harina, otro con huevo batido y el ultimo con pan rallado.

  • Utilizar dos cucharitas de postre e ir cogiendo porciones y dando forma, pasando por harina, huevo y por ultimo por pan rallado. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados.

  • Escurrir en un papel de cocina para eliminar el exceso de aceite y listas para servir.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Croquetas de Jamón ibérico y queso

Croquetas de Jamón ibérico y queso