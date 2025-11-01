Croquetas de Jamón ibérico y queso
Estas deliciosas y tiernas croquetas de jamón serán un éxito seguro
Schär
Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:45
Las croquetas de jamón ibérico y queso son un clásico irresistible de la cocina española. Crujientes por fuera y cremosas por dentro, combinan el sabor intenso del jamón con la suavidad del queso fundido. Una receta perfecta para aprovechar restos de jamón, preparar como aperitivo o disfrutar en cualquier ocasión con todo el sabor de la tradición casera.
Además, en esta ocasión vamos a utilizar pan gratí y farina para que no contengan gluten y sea una receta apta para celíacos.
-
Tiempo de preparación
45 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
55 minutos
-
Comensales
20
Categorías
Española
Tradicional
Ingredientes
-
150 g de farina
-
200 g de jamón ibérico
-
150 g de queso rallado
-
Una cebolla pequeña
-
100 g de mantequilla
-
1 litro de leche entera fresca
-
sal y pimienta
-
Para el empanado:
-
Huevo
-
Pan Gratí
-
Farina
Preparación
-
Picar el jamón serrano en trocitos muy pequeños y reservar.
-
Templar la leche en una olla y reservar.
-
Rehogar la cebolla muy picada junto a la mantequilla en una sartén. Incorporar el jamón serrano cuando la cebolla este transparente. Añadir la harina poco a poco y con varillas rehogar unos 2 minutos.
-
Incorporar poco a poco la leche y mezclar sin parar con unas varillas hasta que la salsa espese, unos 10 minutos. Añadir la sal y la pimienta al gusto. Cocinar sin dejar de remover unos 2 minutos más. Incorporar el queso y mezclar.
-
Colocar la masa en un recipiente rectangular, y dejarla enfriar en la nevera.
-
Dar forma a las croquetas preparando 3 platos, uno con harina, otro con huevo batido y el ultimo con pan rallado.
-
Utilizar dos cucharitas de postre e ir cogiendo porciones y dando forma, pasando por harina, huevo y por ultimo por pan rallado. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados.
-
Escurrir en un papel de cocina para eliminar el exceso de aceite y listas para servir.