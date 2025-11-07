HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
Croquetas suaves, cremosas y con todo el sabor del cocido, una deliciosa forma de aprovechar sus restos
Croquetas suaves, cremosas y con todo el sabor del cocido, una deliciosa forma de aprovechar sus restos B. C.
La receta de Beatriz Cocina

Croquetas de cocido

Croquetas suaves, cremosas y con todo el sabor del cocido

Beatriz Cocina

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Siempre que preparamos cocido, hacemos de más para aprovechar los restos en unas croquetas caseras muy cremosas.

  • Tiempo de preparación

    10

  • Tiempo total

    30

  • Comensales

    30

  • Calorías

    200

Categorías

Receta de croquetas

Ingredientes

  • 350 g de restos de cocido

  • 350 ml de caldo del cocido

  • 350 ml de leche entera

  • Para la bechamel:

  • 15 g de mantequilla 35 ml de aceite

  • 1 pizca de sal Nuez moscada molid

  • Cebolla muy picada 100–125 g de

  • harina de trigo de todo uso

Preparación

  • Utilizamos unos 350 gramos de sobras del cocido —pollo, cerdo, morcilla, chorizo, zanahoria, patata y, si queremos, garbanzos— todo limpio y picado.

  • Añadimos 350 ml. de caldo del cocido y la misma cantidad de leche entera. Combinamos 15 gr. de mantequilla con 35 ml. de aceite de oliva virgen extra, sal, nuez moscada y cebolla picada.

  • Pochamos la cebolla con una pizca de sal, incorporamos entre 100 y 125 gr. de harina y la cocinamos un par de minutos. Vertemos la leche templada, mezclamos hasta disolver grumos y luego añadimos el caldo. Agregamos nuez moscada y seguimos removiendo hasta obtener una textura cremosa. Añadimos los ingredientes del cocido y mezclamos bien hasta que la masa se despegue del recipiente.

  • Pasamos la masa a una fuente, la cubrimos con film y la enfriamos primero a temperatura ambiente y luego en el frigorífico al menos cuatro horas. Formamos unas 30 croquetas, las rebozamos en huevo y pan rallado, y si queremos, las congelamos separadas antes de guardarlas en bolsas.

  • Freímos en aceite de oliva bien caliente, en tandas pequeñas, hasta que queden doradas y crujientes. Escurrimos sobre papel absorbente y servimos.

El resultado: croquetas suaves, cremosas y con todo el sabor del cocido, una deliciosa forma de aprovechar sus restos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  4. 4

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  5. 5

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  6. 6

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  7. 7 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  8. 8

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  9. 9

    Multa de 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló con IA fotos de sus compañeras para presentarlas desnudas
  10. 10 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Croquetas de cocido