Croquetas de cocido
Croquetas suaves, cremosas y con todo el sabor del cocido
Beatriz Cocina
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:37
Siempre que preparamos cocido, hacemos de más para aprovechar los restos en unas croquetas caseras muy cremosas.
-
Tiempo de preparación
10
-
Tiempo total
30
-
Comensales
30
-
Calorías
200
Categorías
Receta de croquetas
Ingredientes
-
350 g de restos de cocido
-
350 ml de caldo del cocido
-
350 ml de leche entera
-
Para la bechamel:
-
15 g de mantequilla 35 ml de aceite
-
1 pizca de sal Nuez moscada molid
-
Cebolla muy picada 100–125 g de
-
harina de trigo de todo uso
Preparación
-
Utilizamos unos 350 gramos de sobras del cocido —pollo, cerdo, morcilla, chorizo, zanahoria, patata y, si queremos, garbanzos— todo limpio y picado.
-
Añadimos 350 ml. de caldo del cocido y la misma cantidad de leche entera. Combinamos 15 gr. de mantequilla con 35 ml. de aceite de oliva virgen extra, sal, nuez moscada y cebolla picada.
-
Pochamos la cebolla con una pizca de sal, incorporamos entre 100 y 125 gr. de harina y la cocinamos un par de minutos. Vertemos la leche templada, mezclamos hasta disolver grumos y luego añadimos el caldo. Agregamos nuez moscada y seguimos removiendo hasta obtener una textura cremosa. Añadimos los ingredientes del cocido y mezclamos bien hasta que la masa se despegue del recipiente.
-
Pasamos la masa a una fuente, la cubrimos con film y la enfriamos primero a temperatura ambiente y luego en el frigorífico al menos cuatro horas. Formamos unas 30 croquetas, las rebozamos en huevo y pan rallado, y si queremos, las congelamos separadas antes de guardarlas en bolsas.
-
Freímos en aceite de oliva bien caliente, en tandas pequeñas, hasta que queden doradas y crujientes. Escurrimos sobre papel absorbente y servimos.
-
El resultado: croquetas suaves, cremosas y con todo el sabor del cocido, una deliciosa forma de aprovechar sus restos.