Cóctel especial de langostinos

La receta de Beatriz CocinaCóctel especial de langostinos
Un entrante clásico navideño de lo más apetecible
Beatriz Cocina
Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:14
Ya es Navidad en Beatriz Cocina. Para disfrutar de una Navidad sencilla, sin complicaciones, preparamos un cóctel de langostinos especial y buenísimo.
Tiempo de preparación
5
Tiempo total
10
Comensales
3
Calorías
450
Categorías
Recetas marisco
Ingredientes
Un kilo de langostinos grandes
Ensalada gourmet
Salsa cóctel (cantidad al gusto)
Una lata de piña en almíbar
Tomates cherry
Rodajas de naranja para decorar
Preparación
Usaremos copas de cóctel amplias , para servir una buena ración. Los ingredientes principales son un kilo de langostinos grandes, que pelamos, dejando 10 por ración y 3 con las colas para la decoración. Comenzamos con un buen pegote de salsa cóctel en el fondo de cada copa, en la base.
Seguimos con un montoncito de ensalada gourmet que lleva radicho, canónigos y escarola rizada, y que ya viene cortada, preparada para su consumo. Luego, vamos colocando una cantidad generosa de los 10 langostinos por capas, buscando que queden bien presentados. Añadimos un poquito más de ensalada en los huecos. Incorporamos una lata de piña en almíbar, que le va de maravilla, cortada en triángulos pequeños, para conseguir ese contraste agridulce tan bueno, intentando que quede de pie en los huecos.
Repartimos un poquito más de salsa, sirviendo el resto en una salsera en la mesa, para que cada cual se sirva la que quiera. Damos un contraste de color con más fruta, utilizando unos tomates cherry (tamaño cereza) que hemos cortado por la mitad , y así quedan adornando la copa. Finalmente, añadimos un toque cítrico con la piña y refrescante con unas rodajas de naranja.
El protagonista, el langostino, adorna la copa.