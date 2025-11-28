HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cóctel especial de langostinos

La receta de Beatriz Cocina

Cóctel especial de langostinos

Un entrante clásico navideño de lo más apetecible

Beatriz Cocina

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

Ya es Navidad en Beatriz Cocina. Para disfrutar de una Navidad sencilla, sin complicaciones, preparamos un cóctel de langostinos especial y buenísimo.

  • Tiempo de preparación

    5

  • Tiempo total

    10

  • Comensales

    3

  • Calorías

    450

Categorías

Recetas marisco

Ingredientes

  • Un kilo de langostinos grandes

  • Ensalada gourmet

  • Salsa cóctel (cantidad al gusto)

  • Una lata de piña en almíbar

  • Tomates cherry

  • Rodajas de naranja para decorar

Preparación

  • Usaremos copas de cóctel amplias , para servir una buena ración. Los ingredientes principales son un kilo de langostinos grandes, que pelamos, dejando 10 por ración y 3 con las colas para la decoración. Comenzamos con un buen pegote de salsa cóctel en el fondo de cada copa, en la base.

  • Seguimos con un montoncito de ensalada gourmet que lleva radicho, canónigos y escarola rizada, y que ya viene cortada, preparada para su consumo. Luego, vamos colocando una cantidad generosa de los 10 langostinos por capas, buscando que queden bien presentados. Añadimos un poquito más de ensalada en los huecos. Incorporamos una lata de piña en almíbar, que le va de maravilla, cortada en triángulos pequeños, para conseguir ese contraste agridulce tan bueno, intentando que quede de pie en los huecos.

  • Repartimos un poquito más de salsa, sirviendo el resto en una salsera en la mesa, para que cada cual se sirva la que quiera. Damos un contraste de color con más fruta, utilizando unos tomates cherry (tamaño cereza) que hemos cortado por la mitad , y así quedan adornando la copa. Finalmente, añadimos un toque cítrico con la piña y refrescante con unas rodajas de naranja.

El protagonista, el langostino, adorna la copa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  2. 2 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  3. 3

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  4. 4

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  5. 5 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  6. 6 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  7. 7

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  10. 10

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cóctel especial de langostinos