Champiñones rellenos gratinados en sartén

A continuación, se añade el jamón curado que está cortado en trozos muy pequeños. Si no os gusta el jamón curado o no lo tenéis se puede sustituir con un jamón dulce. El de vuestra preferencia. Tener en cuenta que al salteado yo no le he añadido sal porque el jamón está salado. Pero si vais a utilizar un jamón dulce habrá que añadir un poco de sal al salteado.