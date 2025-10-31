Los buñuelos rellenos más rápidos con tan solo dos ingredientes

Beatriz Cocina Viernes, 31 de octubre 2025, 10:31 Comenta Compartir

Ponemos la crema de turrón en un bol, vaciando por completo el envase, apurando bien con la lengua o espátula, y en el envase vacío ponemos la misma medida. Es una harina de trigo que se vende para bizcochos, harina leundante, que ya incorpora levadura química, y que vais a encontrar fácilmente en los supermercados. Y ya está, estos son los únicos dos ingredientes que se necesitan para la masa. Comenzamos a mezclar bien, poco a poco la harina se irá empapando de la crema, de manera que quede una masa con la textura ideal para poder hacer los buñuelos. No cuesta nada, en un ratito bien corto, la masa queda con una textura espesa y pegajosa.

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 15 minutos

Comensales 10 unidades

Calorías 350 por ración Categorías Postres tradicionales Ingredientes Para la masa: Crema de turrón, envase de 125 gramos. La medida del envase de harina leundante. Para el relleno: Crema de turrón, 125 gramos. Preparación Ni siquiera necesita reposo, así que ya directamente, preparamos una sartén en la placa con aceite de girasol abundante, a temperatura media, de un nivel máximo del 9, la dejaremos en el 7. Nos ayudamos con dos cucharillas de tamaño postre, y en cuanto el aceite comience a humear, cogemos porciones de masa que van al aceite, bien repletas, y de ahí a la sartén, todas las que quepan con holgura, teniendo en cuenta que crecen un poco. En cuanto queden hechos por una cara, los volteamos, para que acaben de hacerse por la otra, manteniendo esa temperatura media para que les dé tiempo a hacerse bien, desde dentro, que no queden crudos.

Temas

Recetas de postres