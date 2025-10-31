Los buñuelos rellenos más rápidos con tan solo dos ingredientes

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
La Receta de Beatriz Cocina

Beatriz Cocina

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:31

Ponemos la crema de turrón en un bol, vaciando por completo el envase, apurando bien con la lengua o espátula, y en el envase vacío ponemos la misma medida. Es una harina de trigo que se vende para bizcochos, harina leundante, que ya incorpora levadura química, y que vais a encontrar fácilmente en los supermercados. Y ya está, estos son los únicos dos ingredientes que se necesitan para la masa. Comenzamos a mezclar bien, poco a poco la harina se irá empapando de la crema, de manera que quede una masa con la textura ideal para poder hacer los buñuelos. No cuesta nada, en un ratito bien corto, la masa queda con una textura espesa y pegajosa.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    10 unidades

  • Calorías

    350 por ración

Categorías

Postres tradicionales

Ingredientes

  • Para la masa: Crema de turrón, envase de 125 gramos. La medida del envase de harina leundante. Para el relleno: Crema de turrón, 125 gramos.

Preparación

  • Ni siquiera necesita reposo, así que ya directamente, preparamos una sartén en la placa con aceite de girasol abundante, a temperatura media, de un nivel máximo del 9, la dejaremos en el 7. Nos ayudamos con dos cucharillas de tamaño postre, y en cuanto el aceite comience a humear, cogemos porciones de masa que van al aceite, bien repletas, y de ahí a la sartén, todas las que quepan con holgura, teniendo en cuenta que crecen un poco. En cuanto queden hechos por una cara, los volteamos, para que acaben de hacerse por la otra, manteniendo esa temperatura media para que les dé tiempo a hacerse bien, desde dentro, que no queden crudos.

