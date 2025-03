Martes, 7 de noviembre 2023, 16:02 Comenta Compartir

Los clásicos buñuelos se preparan con la típica masa de harina, huevos, azúcar y leche. Se prepara una dulce masa que freiremos en una sartén con abundante aceite. Podemos hacer los buñuelos de sabores, incluso añadir frutas, que los hace muy jugosos. La manzana combina muy bien para hacer postres. Para esta receta, yo he rallado la manzana. Puedes cortarla en trocitos si te gusta encontrar la fruta. Los buñuelos de manzana se han de preparar en el momento que se ralle la manzana para que no se oxide y se han de consumir en el mismo día. Puedes utilizar cualquier clase de manzana. Si está un poco madura, será más dulce y así tienes que poner menos azúcar.

Lo que tienen los buñuelos es que te comes uno y te apetece otro. Fritos están muy buenos, pero si no quieres tienes otra opción, que es hacerlos en el horno. Yo los he probado y no quedan mal. El sabor es bueno. Queda como una costra un poco más dura por fuera, pero tiernos y jugosos por dentro. Los espolvoreas con azúcar glas y listos para comer.

Calorías - Categorías Postres Ingredientes 1 manzana

2 huevos

125 ml. de leche

100 gr. de harina

60 gr. de mantequilla

1 pizca de sal

1 chorrito de anís ( opcional)

2 cucharadas de azúcar

1 limón

1 cucharadita de levadura

Aceite para freír

Azúcar para rebozar Preparación Para preparar los buñuelos de manzana rallada, lo primero pon en un cazo la leche, la mantequilla, el azúcar, una pizca de sal y el chorrito de anís. Lo pones a calentar a fuego medio.

Mezcla la harina con la levadura. Cuando esté caliente lo del cazo, añade la harina de golpe, remueve hasta que quede una masa que se despega de la cazuela.

Añade los huevos, primero uno, mézclalo bien y luego el otro, si te queda una masa aún muy espesa puedes añadir otro huevo.

Pela la manzana, córtala por la mitad, quita la parte central y rállala. Rocía un poco de limón por encima. Introduce la manzana en la masa y mezcla. Puedes añadir más cantidad de manzana.

Pon una sartén con abundante aceite. Cuando esté caliente, pero no muy fuerte, vas añadiendo cucharadas de masa. Deja que se doren poco a poco por todos los lados.

Ves poniendo los buñuelos en un plato con una hoja de papel para que absorba el aceite que sobra. Pon en un bol azúcar para rebozarlos.

Pasa los buñuelos de manzana rallada recién fritos por el azúcar y pásalos a una fuente de servir. Puedes añadir un poco de canela en el azúcar. Y ya estarán listos!!!

Si los quieres hacer al horno, una vez tienes la masa de los buñuelos, pon una bandeja de horno con una hoja de papel. Pones cucharadas de masa y hornea a 180ºC con calor arriba y abajo. Cuando estén dorados, sácalos y espolvoréalos con azúcar glas.