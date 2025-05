Buñuelos esponjosos en 10 minutos

Tamizamos la harina en un bol. También aquí añadimos el huevo, el yogur, el azúcar, la sal y la esencia de vainilla. Ponemos el polvo de hornear por encima de la harina. Mezclamos un poco los ingredientes líquidos con un tenedor y luego incorporamos poco a poco la harina junto con el polvo para hornear. Al final debemos obtener una masa de consistencia blanda pero que se pueda coger con una cuchara y no se caiga con mucha facilidad.

Ponemos al fuego una cacerola y añadimos el aceite. Utiliza una cacerola con un diámetro de 16 cm aproximadamente y una altura de 6 cm. De esta forma no es necesario poner mucho aceite. Con una taza no muy llena es suficiente. Dejamos que el aceite se caliente. Y ahora te voy a dar un truco, si tienes naranjas o limones en casa, corta un poco de piel y añádela al aceite caliente. Déjala freír durante medio minuto. De esta forma el aceite tendrá aroma y los buñuelos quedarán mucho más sabrosos.

Pasados los 30 segundos, retiramos la piel de naranja y pasamos una cuchara seca por el aceite caliente. Luego cogemos de la masa. Una cuchara no muy llena, porciones no muy grandes y aproximadamente iguales. Dejamos caer la masa de la cuchara en el aceite caliente. En una cacerola pequeña caben unos 5 buñuelos. Los freímos a fuego moderado unos 2 minutos por cada lado o hasta que estén dorados. Por lo general, cuando se han dorado por un lado, se dan vuelta solos. Pero si no giran simplemente les damos la vuelta con un tenedor.