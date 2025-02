Bizcocho de naranja delicioso

El primer paso es probar las naranjas, para ver si son muy dulces o no y si la piel interior es seca o jugosa. Si son muy dulces puedes rebajar la cantidad de azúcar que incorpores. Una de las naranjas se exprime y se reserva el zumo. A la segunda naranja, la pelo y no dejo nada de la parte blanca (que es la que amarga). Si la haces en la Thermomix, añade la ralladura/piel de la naranja y el azúcar y la programas a velocidad 5 durante 20 segundos más o menos, hasta que veas que ha quedado integrada la ralladura con el azúcar.

Añades el zumo reservado y la otra naranja troceada (mira que la piel no sea dura y que no tenga pepitas. Si la piel de dentro ves que es muy seca, no la eches entera, echa sólo el zumo y si es poco añade el de otra naranja más) con los huevos y programa 3 minutos, 37º, velocidad 5.