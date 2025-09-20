Bizcocho con mayonesa

Julia y sus recetas Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:09 Comenta Compartir

Hoy os traigo un bizcocho de mayonesa. ¿Mayonesa en un bizcocho? Aunque suene inusual, este ingrediente es una clave para obtener un bizcocho increíblemente esponjoso, húmedo y lleno de sabor. La mayonesa está hecha con huevos y aceite y reemplaza perfectamente a estos dos ingredientes tradicionales, dando como resultado una textura suave y deliciosa.

Esta receta es ideal para aprovechar ese frasco de mayonesa que tienes en la nevera y sorprender a todos con un postre original y fácil de preparar. ¡Anímate a probarlo, te encantará!

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 55 minutos

Comensales 6 Categorías Postres Ingredientes Molde de 20 cm

250g de mayonesa

250 ml de agua templada

200g de azúcar

360g de harina todo uso

15g de levadura química o polvo de hornear

Ralladura de un limón

200g de chispas de chocolate

1 cucharadita de esencia de vainilla Preparación En un bol ponemos la mayonesa y añadimos poco a poco la gua templada mientras mezclamos. Cuando estén bien integrados añadimos el azúcar, la ralladura de limón y la esencia de vainilla, mezclamos.

Ponemos entonces la harina tamizada junto con la levadura . Batimos con las varillas hasta que todo esté integrado.

Humedecemos un poquito las chispas de chocolate y las pasamos por harina, las añadimos a la masa y las mezclamos bien.

Las echamos en un molde previamente untado con mantequilla y con el fondo forrado con papel de horno.

Lo horneamos con el horno precalentado a 180ºC, con calor arriba y abajo, sin aire durante 35 o 40 minutos, lo pinchamos con un palillo y si sale manchado le vamos dando un poco de tiempo más hasta que salga limpio.

Lo sacamos, dejamos enfriar y lo desmoldamos con cuidado. Lo dejamos enfriar completamente. Y lo servimos tal cual o espolvoreado con un poco de azúcar glas.