Bizcocho casero con chocolate Julia
La receta de HOY

Bizcocho con mayonesa

Esta combinación tan inusual es la clave para obtener el bizcocho perfecto

Julia y sus recetas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:09

Hoy os traigo un bizcocho de mayonesa. ¿Mayonesa en un bizcocho? Aunque suene inusual, este ingrediente es una clave para obtener un bizcocho increíblemente esponjoso, húmedo y lleno de sabor. La mayonesa está hecha con huevos y aceite y reemplaza perfectamente a estos dos ingredientes tradicionales, dando como resultado una textura suave y deliciosa.

Esta receta es ideal para aprovechar ese frasco de mayonesa que tienes en la nevera y sorprender a todos con un postre original y fácil de preparar. ¡Anímate a probarlo, te encantará!

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    40 minutos

  • Tiempo total

    55 minutos

  • Comensales

    6

Categorías

Postres

Ingredientes

  • Molde de 20 cm

  • 250g de mayonesa

  • 250 ml de agua templada

  • 200g de azúcar

  • 360g de harina todo uso

  • 15g de levadura química o polvo de hornear

  • Ralladura de un limón

  • 200g de chispas de chocolate

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

  • En un bol ponemos la mayonesa y añadimos poco a poco la gua templada mientras mezclamos. Cuando estén bien integrados añadimos el azúcar, la ralladura de limón y la esencia de vainilla, mezclamos.

  • Ponemos entonces la harina tamizada junto con la levadura . Batimos con las varillas hasta que todo esté integrado.

  • Humedecemos un poquito las chispas de chocolate y las pasamos por harina, las añadimos a la masa y las mezclamos bien.

  • Las echamos en un molde previamente untado con mantequilla y con el fondo forrado con papel de horno.

  • Lo horneamos con el horno precalentado a 180ºC, con calor arriba y abajo, sin aire durante 35 o 40 minutos, lo pinchamos con un palillo y si sale manchado le vamos dando un poco de tiempo más hasta que salga limpio.

  • Lo sacamos, dejamos enfriar y lo desmoldamos con cuidado. Lo dejamos enfriar completamente. Y lo servimos tal cual o espolvoreado con un poco de azúcar glas.

