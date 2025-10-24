Bizcocho casero de calabaza

Mezclamos los huevos, el yogur, el aceite, el azúcar, la harina y la levadura con la batidora con un movimiento envolvente de arriba a abajo para que la mezcla se llene de aire. Rayamos los 80 gramos de calabaza, pesada y sin cáscara para que luego se note en el bocado. La mezclamos para que quede bien integrada en la masa.