Bizcocho casero de calabaza
Viernes, 24 de octubre 2025, 14:18
Con la calabaza en plena temporada, hoy te traigo el cake más fácil que puedes hacer.
Tiempo de preparación
5'
Tiempo total
35'
Comensales
8
Calorías
450
Ingredientes
3 huevos grandes
Un yogur griego de limón de 125 gr.
Una medida del envase de aceite.
3 medidas del envase de harina
80 gramos de calabaza.
Un sobre de levadura química
Azúcar glass y canela molida
Preparación
Mezclamos los huevos, el yogur, el aceite, el azúcar, la harina y la levadura con la batidora con un movimiento envolvente de arriba a abajo para que la mezcla se llene de aire. Rayamos los 80 gramos de calabaza, pesada y sin cáscara para que luego se note en el bocado. La mezclamos para que quede bien integrada en la masa.
Utilizamos un molde metálico de corona de 22 centímetros de diámetro, que previamente hemos engrasado con mantequilla y enharinado. Nos llevamos la masa al horno precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados centígrados con la bandeja a un poco menos de media altura. Treinta y cinco minutos después ya tendremos nuestro magnífico bizcocho.