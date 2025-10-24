HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bizcocho casero de calabaza
La receta de Beatriz Cocina

Bizcocho casero de calabaza

Beatriz Cocina

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:18

Comenta

Con la calabaza en plena temporada, hoy te traigo el cake más fácil que puedes hacer.

  • Tiempo de preparación

    5'

  • Tiempo total

    35'

  • Comensales

    8

  • Calorías

    450

Categorías

Recetas de postres

Ingredientes

  • 3 huevos grandes

  • Un yogur griego de limón de 125 gr.

  • Una medida del envase de aceite.

  • 3 medidas del envase de harina

  • 80 gramos de calabaza.

  • Un sobre de levadura química

  • Azúcar glass y canela molida

Preparación

  • Mezclamos los huevos, el yogur, el aceite, el azúcar, la harina y la levadura con la batidora con un movimiento envolvente de arriba a abajo para que la mezcla se llene de aire. Rayamos los 80 gramos de calabaza, pesada y sin cáscara para que luego se note en el bocado. La mezclamos para que quede bien integrada en la masa.

  • Utilizamos un molde metálico de corona de 22 centímetros de diámetro, que previamente hemos engrasado con mantequilla y enharinado. Nos llevamos la masa al horno precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados centígrados con la bandeja a un poco menos de media altura. Treinta y cinco minutos después ya tendremos nuestro magnífico bizcocho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  4. 4 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  5. 5 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  6. 6 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  7. 7 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  8. 8 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  9. 9

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  10. 10 Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bizcocho casero de calabaza